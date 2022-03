Aktion der Grundschule Gmund sorgt für weniger Verkehr durch Elterntaxis

Von: Sandra Hefft

Teilen

Der „Bus mit Füßen“ der Gmunder Grundschule hat viele Unterstützer, darunter von der Polizei Bad Wiessee (hinten, v.l.) Birka Buchner, Oliver Lautenbacher, Robert Ruttkowski und Heinz Klawonn sowie Bürgermeister Alfons Besel und Annemarie Heizmann (hinten, M.), Schulleiterin Susanne Riedl (r.) und den Elternbeirat, vertreten durch (v.l.) Rosa Bauer, Eva Metzner, Anna Stang und Petra Hammer. © Hefft

Gmund – Um weniger Verkehr durch Elterntaxis zu haben, startet in Gmund die Aktion „Bus mit Füßen“. Auch die Polizei ist mit an Bord.

Kurz vor der ersten Unterrichtsstunde herrscht meist geschäftiges Treiben vor den Schulen, denn viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto dorthin. Sei es aus Zeitmangel am Morgen oder Sorge um die Kleinen, aber das gesteigerte Verkehrs­aufkommen kann zu gefährlichen Situationen führen. Auch zur Selbstständigkeit der Kinder trägt der elterliche Fahrdienst nicht bei. Deshalb haben die Gemeinde Gmund, die örtliche Grundschule, der Elternbeirat und die Bad Wiesseer Polizei die Aktion „Bus mit Füßen“ ins Leben gerufen.



Seit ein paar Tagen läuft ein Projekt in Gmund – und läuft ist dabei wörtlich zu verstehen: An vier Sammelstellen – an den Parkplätzen am Volksfestplatz, am Ludwig-Erhard-Platz, am Bergfriedhof und an der Münchner Straße – können sich jeweils Grundschüler sammeln und zu festen Zeiten als Gruppe zur Schule gehen. Dabei werden sie von Erwachsenen begleitet.

Polizei und ADAC befürworten Aktion

In den ersten Tagen übernahmen auch Wiesseer Polizeibeamte diese Aufgabe. „Wir haben die Aktion in der ersten Woche unterstützt, weil wir ein Zeichen an die Eltern senden wollten. Nämlich: Der Weg ist sicher“, erklärt Polizist Robert Ruttkowski. Die Zufahrt zur Schule über den Kirchenweg wird während der morgendlichen Bringzeit durch den Elternbeirat mittels Kette gesperrt.

Auch der ADAC rät dazu, Kinder wenn möglich selbst zur Schule gehen zu lassen: „Risikobewusstsein und Verständnis für den Straßenverkehr entwickeln sie nicht, wenn sie von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden“, sagt Verkehrsexperte Ronald Winkler. Sobald Kinder zur Schule gehen dürfen, können sie den Weg alleine bestreiten, wenn dieser sicher ist und im Vorfeld eingeübt wurde.

Der ADAC spricht sich auch klar für die Vorteile des Prinzips „Bus mit Füßen“ aus. Zudem werden Eltern ohne Fahrdienst zeitlich entlastet. Weiteres Plus: Die körperliche Bewegung auf dem Schulweg fördere Gesundheit, Koordination und Aufmerksamkeit im Unterricht, sagt der ADAC-Verkehrsexperte.

„Bus mit Füßen“ dank Elternbeirat

Auch Schulleiterin Susanne Riedl ist von der Aktion begeistert: „Morgens ist es schon gut geglückt.“ Mittags allerdings sei noch Luft nach oben, da die Kinder zu verschiedenen Zeiten Schulschluss haben und der Weg zur Schule mittags nicht abgesperrt werden könne. Entstanden ist der „Bus mit Füßen“ hauptsächlich durch Initiative des Elternbeirats. „Sie haben sich da sehr viele Gedanken gemacht“, lobt Riedl. So hat Eva Metzner zum Beispiel das Logo zur Aktion entworfen und einen Baum gestaltet, der in der Schule aufgestellt wurde. Diesen dürfen die „Bus mit Füßen“-Kinder mit Stempeln ergrünen lassen.



Gmunds Bürgermeister Alfons Besel kann den Erfolg der Aktion persönlich bezeugen, denn die Schulkinder laufen direkt an seinem Bürofenster vorbei: „Wir sind keine kleine Schule, da rührt sich was. Es ist schön, wenn man die Kinder in der Früh bis rauf schnattern hört.“ she