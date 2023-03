Mit dem Gelben Blatt und Gmund Papier tolle Preise gewinnen

Ein individualisiertes Notizbuch und weitere Preise warten beim Gewinnspiel. © Michael Namberger

Gmund – Der Gmund Papiershop öffnet am Samstag, 1. April, für einen Aktionstag. Und zusammen mit dem Gelben Blatt gibt‘s dazu tolle Preise zu gewinnen.

Die Besucher des Aktionstags erleben live vor Ort die Individualisierung von Notizbüchern und haben Gelegenheit, an einer kostenlosen Fabrikführung durch die Produktion teilzunehmen. Außerdem lockt eine Ostereiersuche mit Rabatten für den Einkauf – zum Beispiel von Notizblöcken, Notizbüchern, Grußkarten und Schreibgeräten als Ostergeschenke. Und auf Kinder wartet eine kleine Überraschung.

Außerdem bietet die Gmunder Büttenpapierfabrik den Besuchern Osterzopf und Kaffee an. Geöffnet ist der Papiershop (Mangfallstraße 5 in Gmund) am 1. April von 9.30 bis 16 Uhr, die Aktionen laufen von 10 bis 14 Uhr. Das Gelbe Blatt bietet dazu eine Verlosung an. Erster Preis sind drei Führungen (Termine nach Absprache), zweiter Preis ein individualisiertes Notizbuch wie auf unserem Foto und dritter Preis fünf Grußkarten (freie Auswahl im Shop).

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist mit dem Stichwort „Papier“ bis Dienstag, 28. März, hier möglich. Die Gewinner werden benachrichtigt, wir wünschen viel Glück!