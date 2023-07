Gefahr durch Hackholzhaufen

Vermehrter Befall: Wieder mehr Borkenkäfer im Landkreis Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Bisher sind vor allem vorgeschädigte Fichten betroffen, die an ihren fahlen, gelbstichigen Nadeln meist gut zu erkennen sind. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Landkreis – Das AELF in Holzkirchen sowie Waldbesitzervereinigungen mahnen zur erhöhten Achtsamkeit in Bezug auf den Borkenkäfer.

Die Borkenkäferentwicklung in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach unterscheidet sich deutlich von der Dynamik insbesondere in Nordostbayern und anderen Schwerpunktgebiete in Bayern, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit.

„Waren bisher vor allem vom Sturm geworfene Fichten vom Borkenkäfer befallen, bohrt sich der Käfer nun insbesondere in den nördlichen Gebieten der beiden Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach auch in stehende Fichten ein“, informiert Korbinian Wolf, Bereichsleiter Forsten beim AELF Holzkirchen. Bisher seien laut Wolf vor allem vorgeschädigte Fichten betroffen, die an ihren fahlen, gelbstichigen Nadeln meist gut zu erkennen sind. Im Umfeld der Bäume sind dann jedoch auch Fichten betroffen, die noch gesund aussehen.



Sind Fichten im eigenen Wald betroffen, rät das AELF, die betroffenen Bäume waldschutzwirkam aufzuarbeiten. Am besten hat sich bewährt, den gesamten Baum mit allen starken Ästen aus dem Wald zu bringen und mindestens 500 Meter entfernt vom nächsten Wald zu lagern, rät das Amt. „Wer in dieser ersten Welle die Borkenkäferfichten erkennt und unschädlich macht, verhindert eine Massenvermehrung und beugt Neubefall besonders effektiv vor“, erklärt Johann Killer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen.



In den nächsten Tagen erwartet das AELF Holzkirchen und die Waldbesitzervereinigungen in Wolfratshausen und Holzkirchen in den südlichen Gebieten einen stärkeren Schwarmflug des Borkenkäfers. Erkennbar ist das an einem vermehrten Auftreten von braunem Bohrmehl, welche beim Einbohren des Käfers in die Fichten entsteht. Besonders an vorjährigen Käfernestern und an sonnendurchfluteten Waldrändern ist mit einem verstärktem Befall zu rechnen.



Gefahr durch Hackholzhaufen

Eine besondere Gefahr geht laut AELF von Hackholzhaufen aus. Diese werden zunehmend an Waldrändern und auch im Wald zum Trocknen gelagert. Experten raten, diese Haufen umgehend zu hacken oder aus dem Wald zu bringen. „Wir rechnen ab Mitte bis Ende Juli mit einer verzögerten Holzabfuhr von Kurz- und Industrieholz“, weiß Alex Mayr, Vorsitzender der Wald­bauervereinigung Holzkirchen, „Ich kann daher nur empfehlen, alle Fichtensortimente im freien Feld mit einem Abstand von 500 Metern zum Wald zu lagern.“



Generell gilt, dass alle fängischen Fichten so schnell wie möglich aus dem Wald transportiert werden, um eine Massenvermehrung des Borkenkäfers zu verhindern. Für weitere Fragen steht Bereichsleiter Korbinian Wolf zur Verfügung.