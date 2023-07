Hausham: 26-jähriger Rollstuhlfahrer ist tot

Von: Sandra Hefft

Die Polizei fand den Vermissten am Dienstagvormittag tot auf. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Hausham – Am Samstagnachmittag ist ein 26-Jähriger in Hausham verschwunden. Am Dienstagvormittag wurde der Mann von der Polizei tot aufgefunden.

Update, 18. Juli:

Seit Samstag (15. Juli) wurde ein 26-jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er gegen 15.30 Uhr im Ortsbereich Hausham gesehen. Die Polizei suchte mit einer großangelegten Aktion mit Streifenwagenbesatzungen unter der Leitung der PI Miesbach, einem Polizeihubschrauber und einer Rettungshundestaffel nach dem Mann. Am heutigen Vormittag wurde der Vermisste im Gemeindebereich Hausham tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die Todesfallermittlung, teilt Polizeihauptkommissar Stefan Sonntag mit. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden gebe es laut Polizei derzeit nicht.

Erstmeldung, 16. Juli:

Seit Samstag (15. Juli) wird ein 26-Jähriger . aus dem Landkreis Miesbach vermisst. Der junge Mann ist auf einen Rollstuhl angewiesen, zuletzt wurde er gegen 15.30 Uhr im Ortsbereich Hausham gesehen. Seither ist der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt. „Zu einem vereinbarten Zeitpunkt am Abend, kehrte er nicht zurück“, erklärt die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag (16. Juli). Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass sich der 26-Jährige aktuell in einer hilflosen Lage befindet und ärztliche Hilfe benötigt. Möglicherweise ist er mit dem Zug unterwegs.

„Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird“, erklärt die Polizei.

Wer hat den jungen Mann seit Samstagnachmittag gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.