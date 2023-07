Reaktion der Klinik

Vermisster 26-Jähriger tot in Klinik gefunden: Fassungslosigkeit in der Familie

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Tragischer Vorfall: Die psychiatrische kbo Lech-Mangfall-Klinik unter Trägerschaft des Bezirks Oberbayern ist im Gebäudekomplex des Kreiskrankenhauses Agatharied untergebracht. © Fridolin Thanner

Agatharied – Es ist nur schwer vorstellbar, wie das passieren konnte: Ein Patient der kbo Lech-Mangfall-Klinik wurde drei Tage vermisst und dann tot auf einer Toilette der Einrichtung gefunden. Angehörige erheben nun schwere Vorwürfe.

Seit Samstag (15. Juli) war der 26-Jährige vermisst, es wurde aufwendig nach ihm gesucht. So waren auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde im Einsatz, Vermisstenmeldungen wurden veröffentlicht. Am Dienstag (18. Juli) herrschte dann traurige Gewissheit: Der junge Mann lebt nicht mehr. „Am heutigen Vormittag wurde der Vermisste im Gemeindebereich Hausham tot aufgefunden“, teilte die Polizei mit. Die Kripo nahm Ermittlungen auf, Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei aber nicht.

Tragödie in der kbo Lech-Mangfall-Klinik

Es dauerte dann nicht lange, bis sich die tragische Nachricht und weitere Details verbreiteten, auch, dass der auf einen Rollstuhl angewiesene Mann tot auf einer Behindertentoilette der kbo Klinik gefunden wurde. Diese ist als eigenständige Einrichtung in Agatharied im Gebäudekomplex mit dem Kreiskrankenhaus untergebracht.



Öffentlich machte das Unglück, das seither nicht nur in sozialen Medien präsent ist, schließlich ein Angehöriger des Verstorbenen. Von einem „Skandal“ schreibt er in seinem Post in sozialen Medien. Wie es dazu kommen konnte, dass der Rollstuhlfahrer erst drei Tage nach seinem Verschwinden gefunden wurde, ist nur schwer nachzuvollziehen.



Der 26-Jährige hatte sich am Freitag selbst zur kbo-Klinik begeben und war am Samstag schließlich zuletzt gesehen und anschließend als vermisst gemeldet worden. Personal, Sicherheitsdienst, Reinigungskräfte, Polizei – wieso wurde der Rollstuhlfahrer fast drei Tage nicht gefunden? „Es wurde anscheinend intensiv nach ihm gesucht“, schreibt der Angehörige bissig in seinem Post.



Reaktion der Klinik

Die Klinik bestätigt, dass der Patient leblos von einem Techniker auf einer Behindertentoilette im Erdgeschoss gefunden wurde. Diese liegt außerhalb der Stationen nahe dem Therapiebereich und wird am Wochenende nicht von Patienten benutzt. Weiter erklärt Constanze Mauermayer vom Bezirk Oberbayern, dem Träger der Klinik: „Deshalb wird diese Toilette an Wochenenden auch nicht gereinigt. Warum die Suchhunde, die das Klinikum durchsucht haben, hier nicht angeschlagen haben, ist uns nicht bekannt.“ Der 26-Jährige war am Samstagabend (15. Juli) bei Routinekontrollen nicht auffindbar, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Das eigene Personal durchsuchte die Räumlichkeiten auf den Stationen der kbo-Lech-Mangfall-Klinik, die Polizei die gesamte Klinik mit Suchhunden.

„Darf nicht nochmal passieren“

Für die Angehörigen gehe es nun nicht um Schuldzuweisungen, sagt der Onkel, der den Vorfall öffentlich machte, auf Rückfrage. „Was passiert ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen, aber so etwas darf nicht nochmal passieren.“ Die Tage der Ungewissheit waren für die Familie unerträglich.



Der 26-Jährige war aufgrund einer akuten seelischen Krise am Freitagabend (14. Juli) in Begleitung des Rettungsdienstes freiwillig in die kbo-Lech-Mangfall-Klinik gekommen. Weiter teilt diese mit: „Er wurde zunächst auf der geschlossenen Station aufgenommen, dort entsprechend engmaschig überwacht und erst nach Stabilisierung seines Zustandes und ärztlicher Rücksprache am Samstag auf eine offene Station verlegt. Hinweise für eine akute Gefährdung lagen zu dem Zeitpunkt nicht vor.“

Hilfe im Krisenfall Schnelle Hilfe bei psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen jeder Art bietet der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern. Der Dienst ist kostenlos rund um die Uhr unter der Rufnummer 0800/6553000 zu erreichen.