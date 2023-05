Monte mare Wirtschaftsplan für Vitaltherme Schliersee

Vitaltherme Schliersee: Meiste Besucher im Bad seit Eröffnung

Teilen

100.000 Besucher: Die Schlierseer Vitalwelt ist eines der wenigen Schwimmbäder im Landkreis und erzielte 2022 einen Besucherrekord. © Judith Weber

Schliersee – Die Vitaltherme Schliersee hat 2022 einen Besucherrekord erreicht. Die monte mare Schliersee GmbH betreibt das Schwimmbad im Auftrag Schliersees.

„Der Wirtschaftsplan 2023 und auch die Soll/Ist-Betrachtung 2021/2022 können sich sehen lassen“, sagte „monte mare“-Gründer und Geschäftsführer, Herbert Doll im Schlierseer Marktgemeinderat. Das ausschlaggebende Thema für die Vitalwelt werde in nächster Zeit die gestiegenen Energiekosten sein. „Selbst bei der Berechnung mit der Strompreisbremse kommen wir immer noch auf einen Preis, der dreimal so hoch ist“, berichtete Doll.

Wegen Schließung in Pandemie: Bad bei Strompreisbremse benachteiligt

Grund sei, dass sich die Strompreisbremse am Jahr 2021 orientiere und somit genau die Unternehmen benachteiligt werden, die sich während der Corona-Pandemie zu Schließungen gezwungen sahen. „Das ist dramatisch“, betonte Doll. Dieser, selbst Mitglied im Senat der Wirtschaft, sei in Gesprächen mit Christian Lindner und es gab bereits eine erste Anpassung. „Befriedigend ist das aber noch nicht“, berichtete Doll. Er spricht von einer Steigerung der Stromkosten um rund 80.000 Euro im Vergleich zu 2018/2019. Als großen Vorteil für Schliersee nennt Doll die Blockheizkraftwerke in der Schlierseer Vitalwelt. „Dem Markt Schliersee ist es durch eine Ausschreibung gelungen Gaspreise im vernünftigen Bereich festlegen zu können“, berichtete er. Um in Zukunft unabhängiger zu sein, empfiehlt Doll eine Photovoltaikanlage. „Die Kunden sind nur bereit, bis zu einem bestimmten Preis mitzugehen. Da stehen wir kurz vor der Grenze“, sagte Doll. Es können nicht alle Kosten weitergegeben werden.

2022 meiste Besucher seit Eröffnung

Die monte mare Schliersee GmbH betreibt das Schwimmbad im Auftrag der Marktgemeinde und stellte den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr 2023 vor. „Mit über 100.000 hatten wir die meisten Besucher seit Eröffnung der Anlage“, berichtete Betriebsleiter Achim Stauder über das vergangene Jahr. Als Grund hierfür nannte er zum einen den Nachholbedarf nach der Coronazeit und das begrenzte Angebot an Schwimmbädern durch die Energiekrise. „Es ist uns schon immer ein Anliegen, nicht unnötigerweise Energie zu verbrauchen“, sagte Stauder. Die Mitarbeiter wurden nochmal mit einem Leitfaden sensibilisiert. Beispielsweise wurde die Temperatur des Whirlpools um 0,5 Grad gesenkt. „Das ist ein Bereich, der bei den Gästen nicht auffällt“, sagte er. Stauder berichtete von Schwimmbädern in München, die die Temperatur um drei Grad und mehr abgesenkt, Saunaanlagen geschlossen oder Schließungstage eingelegt haben. „Das spielt uns in die Karten“, sagte er.



Stauder lobte die zeitlose Planung der Anlage, die deshalb nach 14 Jahren immer noch gut aussehe. Trotzdem müsse man ständig investieren. Malerarbeiten müssen durchgeführt und neue Fliesen verlegt werden. „Wir müssen für den Sommer neue Liegen bestellen“, berichtete Stauder.



Monte mare Wirtschaftsplan für Vitaltherme Schliersee

Für den Wirtschaftsplan 2023 plant er mit 95.000 Besuchern, was eine Einnahme von 536.000 Euro bedeuten würde. Die Höhe der voraussichtlichen Ausgaben liegt bei 746.000 Euro. So rechnet Stauder mit einem Defizit von rund 210.000 Euro. „Deutschlandweit liegen Sie mit diesem Betrag richtig gut“, betonte Doll. Die Defizite schwanken meist zwischen 800.000 bis 1,5 Millionen Euro. „Und wir sind eins der wenigen Hallenbäder, die es noch gibt im Landkreis“, erinnerte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer. Er sieht es schon als Aufgabe der Kommunen Schwimmbäder zu betreiben, würde sich aber mehr Unterstützung vom Staat erwarten. Der Schlierseer Gemeinderat genehmigt den vorgelegten Wirtschaftsplan 2023 einstimmig. Judith Weber