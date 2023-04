Volkshochschule Oberland: Dominik Schmidt übernimmt Vorstandsposten von Thomas Mandl

Teilen

Drei für die Erwachsenenbildung im Landkreis: (v.l.) der scheidende Vorstand Thomas Mandl und die neue Doppelspitze der vhs Oberland mit Dominik Schmidt und Veronika Weese. © vhs Oberland

Landkreis – Der langjährige Vorstand der Volkshochschule Oberland geht in den Ruhestand. Ihm folgt Dominik Schmidt nach. Er teilt sich mit Veronika Weese die Führung.

Es sind große Fußstapfen, in die Dominik Schmidt nun tritt: Der 37-Jährige übernimmt die Position von Thomas Mandl in der Volkshochschule Oberland (vhs). Der bisherige Vorstand verabschiedet sich nach 35 Dienstjahren in den (Un)-Ruhestand.

Gemeinsam mit Veronika Weese bekleidet Dominik Schmidt nun die Doppelspitze der vhs Oberland. Doch ganz neu ist ihm das System Volkshochschule nicht, leitet er doch seit rund einem Jahr den vhs-Standort in Tegernsee. Ursprünglich stammt Schmidt aus Osterwarngau, studierte Lehramt für Gymnasium in der Fächerkombination Deutsch und Sport, gab Deutsch- und Integrationskurse und sammelte auch in anderen Berufszweigen viel Erfahrung. Schlussendlich fühlte er sich aber in der Erwachsenenbildung am wohlsten und bewarb sich deshalb auch auf die ausgeschriebene Stelle des neuen Vorstands. Gegen fünf Mitbewerber setzte er sich in einem intensiven Bewerbungsverfahren durch. Dieses leitete Thomas Mandl an, der natürlich sicher gehen wollte, seinen Sitz an den besten Kandidaten abzugeben.

vhs-Vermächtnis Mandls

Denn der 65-Jährige begann ebenfalls als Leiter des Tegernseer Standorts: Nach seinem Studium der Theologie und Philosophie erhielt er überraschend das Angebot, dort zu arbeiten. Danach wechselte er in die Führungsposition des Standorts Holzkirchen-Otterfing und seit 2020 stand er der Volkshochschule Oberland vor – diese war aus der Fusion der fünf Volkshochschulen entstanden. Von Beginn an brannte Mandl für die Erwachsenenbildung, brachte neue Formate hervor und führte lange vor Corona die Online-Angebote ein. Nebenbei ist er Stadtrat (SPD) in Tegernsee und wird diese Positionen auch in Zukunft weiter behalten. Weil aber gar nicht denkbar ist, dass Thomas Mandl zukünftig nur noch in seinem Ferienhaus am Gardasee die Ruhe genießt, darf man sich auch weiterhin auf Kurse des Dozenten bei der vhs Oberland freuen. Selina Benda