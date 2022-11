Mehr als 150 Seiten voller PS: Oldtimerfreunde Miesbach mit Broschüre und Kalender

Von: Sabrina Winklmaier

Erich Sterrer (l.) und Erhard Pohl von den Oldtimerfreunden Miesbach übergaben Kalender und Broschüren zum historischen Fahrzeugtreffen 2022 an Simone Pfab vom Waitzinger Keller, wo die Druckwerke nun abgeholt werden können. © Thanner

Miesbach – Mitte Juni fand zum dritten Mal das Oldtimertreffen in Miesbach statt. Nun ist dazu ein Nachschlagewerk mit mehr als 500 Fotos von Teilnehmern und Fahrzeugen erhältlich.

Nach langem Warten können Freunde und Interessierte historischer Fahrzeuge nun endlich die Broschüre zum Oldtimertreffen 2022 in den Händen halten. Zum dritten Mal fand das Event, organisiert von den Oldtimerfreunden Miesbach und Umgebung, Mitte Juni auf dem Habererplatz statt. Nach den beiden Auflagen von 2014 und 2018, ebenfalls immer nach den Fahrzeugtreffen, ist nun die dritte Auflage der Broschüre erschienen.

Das Werk umfasst 152 Seiten mit über 500 Teilnehmerfotos und Daten zu den Fahrzeugen. Erich Sterrer, zweiter Vorstand des Vereins, hat die Broschüre „in unzähligen Stunden und Tagen“ gestaltet und ihm seine Form gegeben, wie er selbst berichtet.

Kein Oldtimertreffen mit vergleichbarer Nachbearbeitung

Laut eigenen Aussagen des Vereins ist das Heft unter anderem so begehrt, da es auf keinem anderen Oldtimertreffen eine vergleichbare Nachbereitung der Fahrer und deren Maschinen gibt. „Das macht die Broschüre so beliebt bei Teilnehmern und Besuchern“, weiß erster Vorstand Erhard Pohl zu berichten. Das Werk kann ab sofort im Tourismusbüro des Waitzinger Kellers, gegen eine kleine Schutzgebühr von 4 Euro, abgeholt werden. Die Teilnehmer des Treffens haben diese Gebühr schon mit ihrer Anmeldung zum Oldtimertreffen im Juni bezahlt. Kleine Spenden sind dennoch immer gerne gesehen, um so die angefallen Kosten zu decken.

Wem die Broschüre alleine nicht genug ist, für den hat sich der 2015 gegründete Verein noch etwas überlegt: den jährlichen Oldtimerkalender, in dem wieder tolle Fahrzeugmotive zu bewundern sind. Dieser ist ebenfalls im Waitzinger Keller zu erwerben. So, hoffen die Vereinsmitglieder, lasse sich das Warten auf das nächste Treffen, welches voraussichtlich 2026 stattfinden wird, erträglicher machen. sw