Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen in der Stadtbücherei Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Den drei Siegern des Vorlesewettbewerbs, (vorne v.l.) Jason Rohrbeck (3.), Emilie Berghammer (1.) und Benedikt Rauschenberg (2.) gratulierten Organisatorin Katrin Riedl (r.) sowie die Jury (h.v.l.) Hannelore Kraus, Verena Wolf und Stephanie Kilian.jpg © Susi Höllerl

Miesbach – Es war mucksmäuschenstill im Veranstaltungsraum der Stadtbücherei Miesbach. 40 Kinder warteten gespannt, als am vergangenen Freitag der große Vorlesewettbewerb „Meine Superkraft Vorlesen“ 2022/2023 begann, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels betreut.

Sechs Buben und Mädchen der Klassen 6a und 6b derMittelschule hatten sich für den Klassenentscheid qualifiziert und fieberten dem großen Moment entgegen. Gut, dass Lehrerin Katrin Riedl, die den Wettbewerb für die Schule organisiert hatte, immer in Reichweite war: Sie nahm den Kindern schon bei der Einführung viel der Nervosität und half ganz selbstverständlich, wenn etwas nicht klappte.

So gab sie den Kindern das Gefühl, auch in dieser Situation gut aufgehoben zu sein. Immerhin braucht es ganz schön Mut, sich oben auf dem Podium ganz alleine an den Tisch zu setzen und vor den Mitschülern aus einem Buch vorzulesen. Da hieß es, mit der Aufregung umzugehen und in der ersten Runde eine Stelle aus einem selbstgewählten Buch mit voller Konzentration vorzulesen. Die jungen Kandidaten zu bewerten, lag in den Händen der Jury: Büchereileiterin Stephanie Kilian, Lesepatin Hannelore Kraus und Redakteurin Verena Wolf vergaben Punkte für Lesetechnik, die Intonation und die Auswahl der Textstelle.

Und bei dem, was die Kinder ausgesucht hatten und vorlasen, lohnte das genaue Hinhören: Da gab es ein Mädchendrama, eine spannende Wettfahrt mit Percy Jackson, Aufregung beim Öffnen eines Pakets, Spannung mit der Schule der magischen Tiere sowie Lustiges aus „Der schlimmsten Klasse der Welt“ und ein Stück aus dem neuen Buch von Cornelia Funke. Es war beeindruckend, wie das junge Publikum bei jedem Vortrag mitfieberte, an den richtigen Stellen lachte und spürbar mitlitt, wenn etwas nicht klappte.

Schon nach der ersten Runde hatten sich drei Kinder hervorgetan. Bei ihnen stimmten Lesetempo, Textsicherheit, Lautstärke und das Gefühl für die beschriebenen Szenen noch besser als bei den anderen. Die Entscheidung brachte dann das freie Lesen. Denn als letzte Aufgabe galt es, zwei Minuten lang aus einem unbekannten Text vorzulesen. Dafür hatten Stephanie Kilian und Katrin Riedl das Buch „Mein Freund Pax“ von Sara Pennypacker ausgewählt, eine packende Geschichte über Tiere und Freundschaft, die vor dem Hintergrund einer Kriegssituation angesiedelt ist und auch zum Nachdenken anregen soll.



Siegerin wurde schließlich einstimmig Emilie Berghammer, die sich sehr gut in die Szenen hineindenken kann, mit guter Betonung und weitestgehend fehlerfrei las. Über seinen zweiten Platz freute sich Benedikt Rauschenberg, der die Texte mit viel Engagement und guter Betonung las. Strahlender Dritter wurde Jason Rohrbeck, der sich nervenstark zeigte und gestand: „Beim ersten Buch hab ich meine Stelle nicht mehr gefunden. Da hab ich einfach was anderes vorgelesen.“



Alle sechs Kinder, die teilgenommen hatten, durften sich über Buchgeschenke vom „Buch am Markt“ freuen. vwo