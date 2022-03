Fischbachau stimmt ab: Am Sonntag Wahl des neuen Bürgermeisters

Von: Sandra Hefft

Teilen

Alleinkandidat Stefan Deingruber sieht der Bürgermeisterwahl in Fischbachau am Sonntag gelassen entgegen. © Hefft

Fischbachau – Am Sonntag wählt Fischbachau einen neuen Bürgermeister. Stefan Deingruber (CSU) ist der einzige, der als Kandidat antritt.

Am Sonntag, 13. März, entscheidet sich, wer in den kommenden Jahren der Gemeinde Fischbachau vorstehen wird. Die Wahlzettel selbst fallen eher übersichtlich aus: Als einziger Kandidat für das Amt des Bürgermeisters tritt Stefan Deingruber (CSU) an. Doch dieser Umstand macht ihn nicht automatisch zum Gewinner.



Nach turbulenten Monaten soll in Fischbachau wieder Ruhe einkehren, so der Wunsch von Kandidat Stefan Deingruber. Im November 2021 ist Johannes Lohwasser nach nur eineinhalb Jahren als Bürgermeister zurückgetreten. Ihn vertritt aktuell Friedrich Wilhelm Rothemund, zuvor Dritter Bürgermeister. Vize-Bürgermeister Hans Seemüller fällt langfristig aus.

Alleinkandidat geht ins Rennen

Deingruber geht als Alleinkandidat ins Rennen um den Posten als Gemeindechef. Große Aufregung ob des nahenden Wahltermins ist bei ihm im Vorfeld noch nicht aufgekommen: „Warum? Ich habe doch nichts zu verlieren“, scherzt der 55-Jährige. Zufrieden zeigt er sich mit der Annahme seiner Infoveranstaltungen. Dazu hatte er sowohl in den Klostersaal als auch an den heimischen Computer geladen.

In guter Erinnerung hat Deingruber auch seine Gartenzaungespräche, ein Angebot seinerseits, einen privaten Termin zum Kennenlernen mit ihm auszumachen. Drei solcher Gespräche habe er geführt. Mit welcher Partei die Interessenten sympathisieren, wisse Deingruber nicht. „Sie haben sich nicht geoutet“, sagt er. Vielmehr sei es um Themen gegangen, „die sie gerne angesprochen haben wollten“.

Sportlich am Wahltag

Und welches soll das erste Projekt sein, das Deingruber als vielleicht künftiger Bürgermeister angehen möchte? Er winkt ab: „Erstmal wählen lassen, dann ankommen und ein­arbeiten, bevor ich irgendwie das Zepter schwinge. Ich werde mich in die Materie einarbeiten und schauen, wo ich ansetzen kann.“

Viele Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung kennt der aktuelle Leiter des Bauamts am Landratsamt durch den Austausch zwischen den Behörden und aus seiner eigenen Zeit bei der Gemeinde. Ab 1990 war Deingruber dort tätig. 2008 folgte der Schritt ans Landratsamt.

Den Wahltag möchte Deingruber sportlich verbringen, je nach Wetter mit Berggehen oder auf Skiern. Er verrät: „Ein bisschen spannend ist es schon, zum Beispiel, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Man will ja gewollt sein.“



Lesen Sie auch Russland droht mit Angriff auf westliche Waffenlieferungen - und „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Nato-Erweiterung Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Die USA und westliche Partner wollen den Handel mit Russland massiv einschränken. Der News-Ticker. Russland droht mit Angriff auf westliche Waffenlieferungen - und „Vergeltungsmaßnahmen“ bei Nato-Erweiterung Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich In Deutschland werden vielerorts Panzer-Transporte der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten gemeldet. In NRW sorgen tief fliegende Eurofighter für Aufsehen. Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich

Mindestens 50 Prozent nötig

Sollten die Fischbachauer Deingruber als ihren Bürgermeister haben wollen, könnte er am Dienstag, 22. März, seinen neuen Posten antreten. Dazu braucht er mehr als 50 Prozent der Stimmen. In der Kabine gibt es dann die Möglichkeiten, Ja oder Nein anzukreuzen. Auch ein alternativer Kandidat kann vorgeschlagen werden.

Sollte Deingruber also nicht mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen und ein alternativer Kandidat sehr oft genannt werden, könnte es zu einer Stichwahl kommen. Dass dieser Fall eintreten könnte, hält Wahlleiterin und Kämmerin Veronika Rauscher für unwahrscheinlich: „Davon gehe ich nicht aus. Aber wir haben alles durchgespielt, um vorbereitet zu sein.“ she