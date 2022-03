Neuer Bürgermeister: So hat Fischbachau entschieden

Von: Sandra Hefft

Stefan Deingruber ist neuer Bürgermeister von Fischbachau. Über 90 Prozent der Wähler haben für ihn gestimmt. © Hefft

Fischbachau – Fischbachau hat einen neuen Bürgermeister: Stefan Deingruber hat sich bei der Wahl am Sonntag mit 91 Prozent der Stimmen durchgesetzt.

Zugegeben: Die Überraschung ist nicht sonderlich groß. Das tut aber der Freude keinen Abbruch. Mit 90,62 Prozent ihrer Stimmen haben die Fischbachauer Stefan Deingruber (CSU) am Sonntag (13. März) zu ihrem neuen Gemeindeoberhaupt gemacht. „Ich möchte mich sehr herzlich bei den Fischbachauern bedanken, dass sie zur Wahl gegangen sind und mich so toll unterstützt haben“, sagt der frisch gewählte Bürgermeister.

Schon kurios, wie das Leben manchmal spielt: Im Jahr 2000 ist Stefan Deingruber bereits für die CSU ins Rennen ums Bürgermeisteramt in Fischbachau gegangen. Er unterlag damals Franz Sellmayr (SPD). Bereits einige Jahre zuvor war die Idee einer Kandidatur an den damals 27-jährigen Deingruber herangetragen worden.

Nur ein Kandidat für Bürgermeisteramt

2022 sollte es dann sein – nach einem Umzug des heute 55-Jährigen nach Fischbachau und nachdem Johannes Lohwasser das Amt des Bürgermeisters 2021 vorzeitig niedergelegt hatte. Gekrönt wurden diese Umstände am Sonntag durch 1.343 Ja-Stimmen der Fischbachauer. 1.530 haben den Weg in die Kabinen angetreten.

Damit liegt die Wahlbeteiligung in der Gemeinde bei 32,67 Prozent. Ein vergleichbarer Wert wie bei anderen Bürgermeisterwahlen in Fischbachau, bei denen nur ein Kandidat angetreten war, erklärt Wahlleiterin und Kämmerin Veronika Rauscher. 3,14 Prozent der Stimmen waren ungültig. 9,38 Prozent nannten einen anderen Kandidaten auf ihrem Wahlzettel.

Nach der Wahl geht alles ganz schnell

Ein Ergebnis, das Deingruber glücklich macht. „Wenn da nicht, wann dann?“, findet er. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beschließe er derweil seinen Posten als Bauamtsleiter beim Landratsamt. „Man verliert sehr viele liebe Kollegen“, sagt er. Auch unter den Mitarbeitern waren die Reaktionen gemischt: „Die einen gratulieren mir, die anderen bedauern, dass ich weggehe. Das ehrt einen schon, wenn die Mitarbeiter beim Abschied wehmütig sind“, sagt Deingruber.

Am Donnerstag, 17. März, hat der scheidende Bauamtsleiter seinen letzten Arbeitstag beim Landrats­amt. Danach gönnt er sich ein langes Wochenende. „Ich möchte ein bisschen Abstand gewinnen“, sagt er. Die Begrüßung am Dienstag, 22. März, in Fischbachau dürfte für Deingruber so warm ausfallen wie sein Abschied beim Landratsamt: „Wir haben uns sehr gefreut, dass Herr Deingruber kommt“, sagt Kämmerin Veronika Rauscher. she