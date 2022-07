Miesbach: Helfer im Kampf gegen Corona-Pandemie erhalten Ehrenpreis

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Den Ehrenpreis für besonderes Engagement durften (v.l.) Steffen Herdtle und Beate Faus sowie Thomas Straßmüller (r.) aus den Händen von Landrat Olaf von Löwis und Landtagspräsidentin Ilse Aigner entgegennehmen. © Thanner

Miesbach – Statt einem Unternehmen erhielten diesmal die stillen Helden der Corona-Pandemie einen Preis beim Wirtschaftsempfang des Landkreises Miesbach.

Statt einem Wirtschaftspreis gab es 2022 einen Ehrenpreis für besonderes Engagement. Dieser war eng mit dem Thema verknüpft, das seit 2020 den Wirtschaftsempfang des Landkreises Miesbach verhinderte: die Corona-Pandemie Es wurde somit kein Unternehmen ausgezeichnet, sondern vier Menschen stellvertretend für viele. Ihr Handeln ist aber durchaus beispielhaft zu sehen – nicht nur in sozialer, sondern auch ökonomischer Hinsicht.

Die Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach (SMG) hatte zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie in den Waitzinger Keller in Miesbach eingeladen. Ein Höhepunkt der Wirtschaftsempfänge sind die Preisverleihungen. Diesmal gehörte Beate Faus, Thomas Straßmüller und Steffen Herdtle – Florian Meier war nicht da – die Bühne. Sie vertraten Test- und Impfzentrum des Landkreises Miesbach sowie die dort entwickelte Internetseite reihentestung.de – ein erfolgreiches Pilotprojekt für ganz Bayern.

„Sie stehen auch für die vielen, die Kollegen und Pfleger, die BRKler und THWler, die Helfer und Unterstützer“, sagte Laudator Michael Pelzer. Faus als Leiterin des Impfzentrums, Straßmüller als dessen Ärztlicher Leiter und Leiter des Ärztlichen Kreisverbands, Chefarzt Herdtle als Pandemie-Beauftragter des Krankenhaus Agatharied und Meier als Ärztlicher Pandemie-Koordinator stellten sich den Herausforderungen mit großem Engagement und packten einfach an. „Da wurden nicht Bedenken gewälzt, da wurde gefragt: Wie lösen wir die Aufgabe, Menschen zu schützen?“, würdigte Pelzer.

Trotz enormer Arbeitsbelastung arbeiten die zahlreichen Helfer auch heute noch weiter für die Allgemeinheit. Aus dem großen Engagement sei Vertrauen gewachsen, was Pelzer als positiven Effekt der Corona-Krise herausstellte. Er machte damit Mut, in die eigene Kraft zu vertrauen und zusammenzuhalten. Innovation und Improvisation, Kompetenz und Können sowie hohe Motivation hätten die Ausgezeichneten und alle jene bewiesen, für die sie stellvertretend auf der Bühne standen. Es sind Kompetenzen, die in der Wirtschaft nicht minder wichtig sind. ft