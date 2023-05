Warmbad Miesbach: Vorerst keine Sanierung –„Voraussichtlich nicht an allen Tagen geöffnet“

Von: Fridolin Thanner

Immerhin wird der Bestand erhalten. Eine umfangreiche Sanierung des Warmbads kann sich die Stadt aber nicht leisten. © Fridolin Thanner

Miesbach – Die Sanierung und Modernisierung des Miesbacher Warmbads ist in weite Ferne gerückt. Die Stadt musste die Maßnahme für einen genehmigungsfähigen Haushalt streichen.

Die erste Reaktion hat nicht lang auf sich warten lassen. Nur kurz nachdem der Stadtrat am Donnerstagabend (27. April) mehrheitlich den Haushalt (Bericht folgt) beschlossen hatte, folgte ein Post in den sozialen Medien: „Heute war vermutlich der schwärzeste Tag für unser Warmbad in Miesbach“ ist auf dessen Facebook-Seite zu lesen. Neben der auf ungewisse Zeit verschobenen Sanierung war auch bekannt geworden, dass wohl in diesem Sommer nur an wenigen Wochentagen geöffnet werden kann (Info-Kasten). „Dass es soweit gekommen ist, ist mehr als traurig“, heißt es weiter in der Warmbad-Nachricht.

Badereferent Pohl zweifelt am „echten politischen Willen“

Den Blick zurück richtete auch Erhard Pohl (CSU) und sprach von „Verfehlungen der letzten Jahre“. Da die Sanierung nun völlig ungewiss ist, zweifelt Pohl nicht nur am Sinn seiner Aufgabe als Badereferent, sondern auch am „echten politischen Willen“, die Bad-Modernisierung anzupacken. „Es fehlte der Mut des Gremiums“, sagte Pohl. Mehrmals, findet er, wäre es in der Vergangenheit möglich gewesen, das Projekt anzupacken. Doch weil die Kassen ständig leer und viele andere Aufgaben zu bewältigen waren und sind, hat der Stadtrat den Warmbadumbau immer wieder verschoben – auch zu Zeiten, als es Kredite zu fast null Prozent Zinsen gab, in der Ukraine kein Krieg herrschte, Energiepreise noch deutlich niedriger waren und es keine Lieferengpässe gab. „Aber auch keine kreative Haushaltsaufstellung“, monierte Pohl.

Sanierung aus dem Haushalt gestrichen

Inzwischen sind die Kosten von 3,3 auf über 5 Millionen Euro gestiegen. Das kann die Stadt nicht stemmen. Den ursprünglichen Haushalt 2023, in den Kämmerer Josef Schäffler Mittel für den Umbau des Warmbads eingestellt hatte, stufte die Rechtsaufsicht am Landratsamt als nicht genehmigungsfähig ein. Weil keine dauernde positive Leistungsfähigkeit der Stadt gegeben ist, musste sie die Sanierung streichen. Trotzdem wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,2 Millionen Euro nötig.



Markus Seemüller (FWG) ist überzeugt, dass es „auf Sicht“ kein neues Miesbacher Bad geben wird. „Wir sollten keine Hoffnungen schüren“, plädierte er dafür, die Finanzlage realistisch einzuordnen und auch den Bürgern so zu kommunizieren. Als „sehr bitter“ bezeichnete es Stefan Griesbeck (CSU), „dass wir das Bad nicht sanieren können“ und nannte es „fatal für eine Kreisstadt, dass sie sich kein Bad leisten kann“. Ganz aufgeben möchte Griesbeck aber nicht, sondern – solange Zuschüsse möglich sind – „alles dafür tun, dass wir es hinkriegen“.



Auch Astrid Güldner (Grüne) will dafür weiterkämpfen. Sie kritisierte, dass das ehemalige Krankenhaus für ein Schülerforschungszentrum – und damit für einen elitären Schülerkreis – saniert werde, „aber das Warmbad hinten runter fällt“. Dabei sei dieses für die gesamte Bevölkerung wichtig – insbesondere auch für die, die sich im Sommer keinen Urlaub am Meer leisten können, wie schon mehrfach im Stadtrat betont worden war.



Die Unterstützung und Mitstreiter dürfte Pohl gern gehört haben. Auch er hat es sich nochmal überlegt, macht als Badereferent doch weiter und kündigte an, „noch einmal für unser Bad zu kämpfen“. Es müsse „um jeden Preis erhalten bleiben für unsere Kinder und Bewohner“, sagte er. Immerhin sollen die nötigen Arbeiten für den Betrieb im Bestand durchgeführt werden.

Personal fehlt: Warmbad in Miesbach nicht täglich offen „Aufgrund derzeitiger Personalprobleme hinsichtlich von Fachangestellten für Bäderbetriebe wird das Freibad in Miesbach voraussichtlich nicht an allen Tagen in der Woche geöffnet werden können“, gab Bürgermeister Gerhard Braunmiller im Stadtrat bekannt. Von dem Mangel an Fachpersonal ist nicht nur Miesbach betroffen, Braunmiller hat sich diesbezüglich an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Das Schreiben, das Bäderschließungen aufgrund fehlender Fachkräfte verhindern soll, haben auch Braunmillers Bürgermeisterkollegen aus Rottach-Egern, Kreuth, Fischbachau und Bayrischzell unterzeichnet. Sie hoffen auf eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben. Denn Rettungsschwimmer mit Sanitätsausbildung beispielsweise gibt es in Miesbach, doch nicht genügend Fachangestellte für Bäderbetriebe. Nach der aktuellen Regelung muss aber immer einer vor Ort sein.