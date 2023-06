Warmbad ab Montag (26. Juni) wieder jeden Tag geöffnet

Warmbad Miesbach: Hängepartie ärgert Verantwortliche – Neue Öffnungszeiten

Diskutierten über die Zukunft des Warmbads: (v.l.) Astrid Güldner, Gerhard Braunmiller, Bernhard Heidl und Erhard Pohl bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins. © Helmut Hacker

Miesbach – Bei seiner Jahreshauptversammlung ging es dem Förderverein Warmbad Miesbach kürzlich vorrangig um ein Thema, nämlich das Bad in eine tragfähige Zunft zu führen.

Kristallklares, gut 25 Grad warmes Wasser, gepflegte Außenanlagen, familienfreundlich, ein engagierter Wirt und trotzdem verzeichnet das Warmbad Miesbach heuer bisher wenige Besucher. Bernhard Heidl, Vorsitzender der Fördervereins Warmbad Miesbach, hatte dazu eine klare Meinung: „Die öffentlichen und kontroversen Diskussionen, ob, wann und wie wir aufmachen und wie es um die Zukunft des Warmbades gestellt ist, haben uns alles andere als geholfen.“

Fast schon frustriert, erinnerte Heidl an die Beweggründe des Vereins, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert: „Seit Jahren warten und kämpfen wir jetzt schon, dass irgendetwas vorwärts geht.“ Sollte das Bad aus technischen Gründen geschlossen werden müssen, gehen laut dem Vorsitzenden ein Treffpunkt und eine Sportstätte für Jung und Alt verloren, in der „nebenbei bemerkt, jährlich rund 70 Kinder das Schwimmen lernen.“

Ein fertiges Konzept für eine große Lösung zur Komplettrenovierung des Warmbads zum Preis von rund 4,7 Millionen Euro liegt laut Badereferent Erhard Pohl (CSU) schon in der Schublade.

Kein Geld für umfangreiche Sanierung

Wegen der klammen Haushaltslage der Stadt ist dessen Umsetzung aber in weite Ferne gerückt. Als Alternative steht eine Sanierung für rund 750.000 Euro im Raum, um die Folie und die Heizung zu erneuern. Ein neues Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung lässt den Stadtrat und den Verein hoffen, dass die große Lösung doch noch zu verwirklichen ist. Weil aber die Ausführungsbestimmungen noch fehlen, steht in den Sternen, was genau mit einer Quote von bis zu 80 Prozent gefördert wird. „Wir sind bereit und könnten uns sofort um die Förderung bewerben“, sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei der Podiumsdiskussion.



Sollte das nicht klappen, hat sich die Stadt bereits mit dem Gesundheits­amt und dem Landratsamt kurzgeschlossen, um die kleine Lösung ohne Einfluss auf den Bestandsschutz des Bades anzugehen. Dafür gibt es laut Braunmiller auch schon grünes Licht von den Behörden: „Im Moment verfolgen wir deswegen noch beide Lösungsansätze.“ Seine Stellvertreterin Astrid Güldner (Grüne) sprach sich in der Podiumsdiskussion bei einer großzügigen Förderung für die große Lösung aus: „Lieber eine Million investieren als ständig hinterherzuarbeiten.“ Dem pflichtete Florian Hupfauer (FDP) bei: „Die kleine Lösung ist ein Tod auf Raten.“ Dem entgegnete Paul Fertl (SPD), das ihm die große Lösung gefallen würde, aber zuerst „die Stadt ihre Finanzen in Ordnung bringe muss.“



Dem Vorschlag aus der Versammlung, Gelder für die Sanierung über Crowdfunding zu sammeln, mochte Pohl einen gewissen Charme nicht absprechen, gab aber zu bedenken: „Wenn wir an die Geldbeutel unserer Bürger gehen wollen, wird das nur sehr begrenzt funktionieren.“ Gut vorstellen konnte sich Pohl aber, damit gezielt Bereiche wie zum Beispiel das Planschbecken zu finanzieren.



Abschließend forderte Heidl, dass die Zeit politischer Lippenbekenntnisse vorbei sein müsse: „Ich erwarte mir endlich einen einstimmigen Beschluss des Stadtrates pro Warmbad, egal ob es die große Lösung oder eine Sanierung ist.“ Auch wenn der Betrieb von Bädern keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, sollte es laut Heidl zu verschmerzen sein, dafür Gelder locker zu machen und auch einmal die Ausbesserung von Schlaglöchern nach hinten zu verschieben. Helmut Hacker

Warmbad ab Montag (26. Juni) wieder jeden Tag geöffnet

Das Miesbacher Warmbad hat nun wieder täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, auch montags. Weitere Informationen gibt‘s bei der Stadt Miesbach.

Höhere Schwimmbadförderung und Gutschein für Schwimmkurs Bayern erhöht die Schwimmbadförderung. Das teilt Ilse Aigner mit. Laut der Landtagspräsidentin hat das Kabinett vergangene Woche zudem die Neuauflage des Seepferdchenprogramms beschlossen. Es soll dazu beitragen, dass alle Kinder in Bayern sicher Schwimmen lernen. Alle Erstklässler und Vorschulkinder sollen zu Beginn des Schul- und Kindergartenjahres 2023/2024 einen Gutschein über 50 Euro für einen Schwimmkurs zum Erwerb des Seepferdchen-Abzeichens erhalten. „Kinder sollten so früh wie möglich Schwimmen lernen“, findet Aigner. Hinsichtlich der Schwimmbadinfrastruktur sollen nicht nur die Förderbedingungen von vereinseigenen Schwimmbädern angepasst werden, auch der Förderrahmen zur Sanierung, Modernisierung und barrierefreien Umgestaltung von kommunalen Bädern soll verdoppelt und damit auf 80 Prozent erweitert werden. Für finanzschwache Kommunen wird der Höchstfördersatz sogar auf bis zu 90 Prozent angehoben. „Darüber hinaus werden Kommunen künftig auch beim Bau von Schulschwimmhallen noch stärker unterstützt“, teilt Aigner mit.