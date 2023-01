„Ich kann mit Bayrischzell ohne Schwimmbad nicht vorstellen.“

Bayrischzell: Gemeinderat fällt Grundsatzbeschluss für Sanierung

Von: Sabrina Winklmaier

Es wird saniert: Der Bayrischzeller Gemeinderat hat einer Foliensanierung mit Luftwärmepumpe und PV-Anlage zugestimmt. © Weber

Bayrischzell – Das Warmfreibad in Bayrischzell hat in der Vergangenheit viele Diskussionen aufgeworfen – bis hin zum Bürgerentscheid. Die Bayrischzeller stimmten 2020 für den Erhalt des Schwimmbads. Die Gemeinderatsmitglieder fühlen sich an den Bürger-Willen gebunden und fassten einen Grundsatzbeschluss: die Sanierung des Schwimmbads.

Die Diskussionen der Vergangenheit haben gezeigt, dass die emotionale Bindung zum Bayrischzeller Warmfreibad sehr groß ist. Paradoxerweise wird es sehr wenig genutzt. „Aber wir müssen jetzt in die Gänge kommen“, sagte Bürgermeister Georg Kittenrainer. Einfach weitermachen könne die Gemeinde nicht. „Die Stromkosten fressen uns auf“, ergänzte er. Es musste ein Grundsatzbeschluss her.

Da die Seebergvariante, der Neubau eines Freibads an anderer Stelle, nicht finanzierbar ist, ist sie vom Tisch. Weiter stehen zwei Varianten der Sanierung zur Diskussion: Erstens die Verkleinerung des Beckens und der Einbau einer Edelstahlwanne. Das ist sehr teuer und eine Verkleinerung wenig attraktiv. Zweitens wäre eine Foliensanierung des bestehenden Beckens möglich. „Die Spar-Lösung“, sagte Kittenrainer. Bei beiden Sanierungsvarianten wäre der Einbau einer Luftwärmepumpe und einer PV-Anlage für die Beheizung vorgesehen. Die günstigere Variante, die von Planer Sven Dachwald durchgerechnet wurde, würde mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen. „Das ist laut Sven Dachwald sehr konservativ gerechnet“, betonte der Bürgermeister.

Wie sich die laufenden Kosten für das Bad und die Bademeister-Thematik entwickeln werden, kann auch Kittenrainer nicht beantworten. „Ich bin kein Hellseher“, sagte er. Aber die Stromkosten würden sich durch Einbau von PV-Anlage und Luftwärmepumpe erstmal auf dem diesjährigen Niveau halten können. Ohne den Einbau würde sich der Preis für die Wärmelieferung auf etwa 120.000 Euro verdreifachen. Das würde die Schließung des Bads bedeuten.

Die Gemeinderatsmitglieder waren sichtlich hin- und hergerissen. Florian Müller (parteilos) stellte die Frage in den Raum, ob sich Bayrischzell als kleinste Gemeinde im Landkreis das leisten könne. „Ich bin brutal skeptisch“, sagte er. Auch die Besucherzahlen sprächen nicht für einen Erhalt. Auch Klaus Weilbach (CSU) haderte. Er fühlt sich gebunden an den Bürgerwillen, aber gleichzeitig müsse der Gemeinderat die Finanzen im Blick behalten. Für Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) steht fest: „Ich kann mir Bayrischzell ohne Schwimmbad nicht vorstellen.“ Auch Regina Bleier (CSU) und Willy Kravanja (parteilos) möchten das Schwimmbad unbedingt erhalten. „Aber einfach so weitermachen können wir nicht, wir können nicht das Grundwasser heizen“, machte der Bürgermeister deutlich.



Gegen die Stimmen von Florian Müller und Klaus Weilbach entschied sich der Bayrischzeller Gemeinderat für die günstigere Sanierungsvariante. Aufgrund des engen Zeitrahmens, der niedrigen Fördersätze, der nur begrenzt förderfähigen Investitionen und des bürokratischen Aufwandes werden nach Abstimmung im Gemeinderat keine Fördermittel aus dem Bayerischen Schwimmbadförderprogramm beantragt. Die Ausschreibungen für eine Luftwärmepumpe und eine PV-Anlage soll sofort veranlasst werden, um keine Zeit zu verlieren.



Bürgermeister Georg Kittenrainer war sichtlich erleichtert, dass eine Entscheidung gefallen war. „Das ist einer der größten Brocken meiner Amtszeit“, sagte er. Ob das Bayrischzeller Warmfreibad im Jahr 2023 tatsächlich geöffnet werden kann, dazu könne derzeit keine Aussage getroffen werden. jw