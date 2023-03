Wasserschutzgebiete: Kommunen fordern Maßnahmen von Markus Söder

Von: Sandra Hefft

Wasserschutzgebiete wie hier bei Gotzing gibt es an vielen Stellen in Bayern. Die betroffenen Kommunen fordern von der Politik nun einen finanziellen Ausgleich. © Fridolin Thanner

Landkreis – 16 Kommunen, die sich durch ihre Lage in Wasserschutzgebieten benachteiligt sehen, fordern in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder ein Handeln der Politik.

Die Interessengemeinschaft wasserliefernder Kommunen in Bayern, dazu gehören auch Valley, Miesbach und Weyarn, fordern einen Ausgleich für ihre Leistungen und Nachteile durch bestehende Wasserschutzgebiete. Warum, erklären sie in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder.





16 Mitglieder umfasst die im vergangenen Jahr gegründete Interessengemeinschaft wasserliefernder Kommunen in Bayern (IWK-Bayern). In einem offenen Brief fordern diese von Ministerpräsident Markus Söder, „ein rechtliches Instrument zu schaffen, das einen finanziellen Ausgleich zwischen den wasserliefernden und den wassernehmenden und somit davon profitierenden Kommunen vorsieht“. Unterzeichnet ist dieses Schreiben unter anderen von den Landkreiskommunen Miesbach, Weyarn und Valley sowie unter anderem Schwangau und Farchant.



Ohne Wasser: „Profitierende Städte und Gemeinden nicht lebens- und entwicklungsfähig“

„Alle beteiligten Gemeinden haben Nachteile durch die Ausweisung von Wasserschutzgebieten auf ihren Gemeindegebieten zugunsten von Gemeinden oder Städten, die nicht vorrangig auf eine ortsnahe Wasserversorgung zurückgreifen“, macht die Interessengemeinschaft deutlich. Als Beispiele nennt sie die Wasserversorgung der Stadt München aus dem Mangfall- und Loisachtal, die Fernwasserversorgungen im Norden von Bayern oder die Wasserversorgung der Stadt Füssen. Ohne dieses Wasser „wären viele davon profitierende Städte und Gemeinden nicht lebens- und entwicklungsfähig“, betont die Interessengemeinschaft.



Vorschlag: Ausgleich über Wassercent

„Aufgrund von immer höher werdenden Auflagen in den Trinkwasserschutzgebietsverordnungen und damit immer weiterwachsenden Wasserschutzgebieten ist die Entwicklung der betroffenen Gemeinden massiv gehemmt“, beklagen die Kommunen. Deshalb müsse ein finanzieller Ausgleich geschaffen werden. Möglich sei, dies über einen sogenannten Wassercent. Dieser sei bereits im Bericht der Expertenkommission zur Wasserversorgung in Bayern vom Juni 2021 vorgeschlagen worden – „zur langfristigen Ressourcenausstattung“, wie die Interessengemeinschaft erklärt. Die Kommunen „werden so in die Lage versetzt, ihre jeweiligen Herausforderungen vor Ort erfolgreich zu meistern“.



Die Interessengemeinschaft führt an, dass betroffene Kommunen kaum neue Wohngebiete erschließen können und deshalb in ihrer Entwicklung massiv gehemmt seien. Ebenfalls betroffen von den Auflagen seien land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Zudem haben die Kommunen in Trinkwasserschutzgebieten Mehrkosten zu tragen, denn diese müssen alle fünf statt zehn Jahre ihre Abwasserkanäle befahren. Diese Mehrkosten müsse die Kommune dann auf den Bürger umlegen. „Folglich ziehen Bürger andere Kommunen als Wohnort vor“, heißt es in dem Schreiben.

Die Mitglieder beklagen, dass Grundstücke in Trinkwasserschutzgebieten durch die hohen Auflagen einen enormen Wertverlust erleiden. „Banken lehnen solche Grundstücke als Absicherung für einen Kredit ab“, erklären sie. Auch in Sachen Energiewende sehen sich die wasserliefernden Kommunen im Nachteil, schließlich gebe es für Kommunen, auf deren Gemarkung Windkraftanlagen (WKA), also Windräder, errichtet werden, hierfür Gewerbesteuer. „In den Trinkwasserschutzgebieten unserer Kommunen ist dagegen die Aufstellung von WKAs strikt verboten“, heißt es.

Interessensgemeinschaft fordert Politik zum Handeln auf

„Wir fühlen uns derzeit wie ein Zulieferer, der sein hochwertiges Produkt am Werkstor eines Konzerns abliefert, aber keinen gerechten Lohn für seine Leistung erhält“, heißt es in dem Schreiben an Markus Söder. „In der Bayerischen Verfassung wird von gleichen Lebensverhältnissen in ganz Bayern gesprochen. Nun kann die Politik beweisen, ob dies auch wirklich ernst gemeint ist“, schreibt die Interessengemeinschaft wasserliefernder Kommunen in Bayern und fordert die zeitnahe Aufnahme eines Gesetzgebungsverfahrens im Landtag.