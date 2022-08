Einsatzreiches langes Wochenende für Wasserwacht Schliersee

Die Wasserwacht ist ehrenamtlich am, im und auf dem Schliersee im Einsatz, um Badegästen und Wassersportlern in Not zu helfen. © Wasserwacht (Symbolbild)

Schliersee – Alleine am langen Wochenende rückte die Wasserwacht Schliersee zu 15 Einsätzen aus – Tendenz steigend. Für die Ehrenamtlichen eine Herausforderung.

Die aktuellen sommerlichen Temperaturen laden die Menschen auch im Landkreis Miesbach zum Baden und Schwimmen am Schliersee ein. Besonders an diesem langen Wochenende (13. bis 15. August) waren die Badestrände gut gefüllt und unzählige Wassersportler auf dem See unterwegs.

Die Wasserwacht ist an diesen Sommertagen in Bereitschaft und gut auf Notfälle im, am und auf dem Wasser vorbereitet. Dies hat auch seinen Grund: „In den vergangenen Tagen steigen die Einsatzzahlen für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte“, erklärt Simon Horst, stellvertretender Technischer Leiter. Alleine an diesem Wochenende rückten die Helfer zu 15 Einsätzen aus.

Besorgte Eltern suchen nach ihren Kindern

Neben medizinischen Notfällen halfen die Kräfte der Wasserwacht auch Wassersportlern in Notsituationen und suchten nach vermissten Kindern. „Immer wieder suchen uns besorgte Eltern auf, nachdem sie ihre Kinder aus den Augen verloren haben“, sagt Simon Horst. Ein nahezu alltägliches Szenario am Schliersee.

Viele Menschen unterschätzen zudem die Windverhältnisse und Entfernungen. Eine Ausfahrt mit dem SUP treibe einen schnell weit auf den See hinaus. Unter den vielen Wassersportlern könne dann kaum noch unterschieden werden, wer sich auf welchem SUP befinde.

Selbstgebauter Schnorchel als Gefahr

Kuriositäten gebe es auch immer wieder. Zuletzt versuchte ein Junge mit einer selbstgebauten Schnorchelvorrichtung die Tiefen des Schliersees zu erkunden. An der Tauchmaske brachte er einen zirka fünf Meter langen Gartenschlauch an. „Eine lebensbedrohliche und unvernünftige Idee“, schildert Rettungstaucher Sebastian Trickl. „Durch den langen Schlauch kann unter Wasser keine Frischluft geatmet werden, da das Lungenvolumen viel geringer als das Lumen des Schlauches ist.“ Der Tauchversuch wäre also womöglich in einem schweren Unfall ausgegangen. Unter Wasser hätte der Junge immer wieder nur seine eigene Ausatemluft geatmet und wäre lautlos bewusstlos geworden.

Trotz der aktuell hohen Zahl an Einsätzen sei das tragischste Szenario – ein schwerer Ertrinkungsunfall – 2022 am Schliersee bislang ausgeblieben. Jedoch waren auch die Schlierseer Wasserwachtler bei dem Unglück in Rottach-Egern am Tegernsee mit ihren Rettungstauchern im Einsatz. Weiterhin hoffen die Ehrenamtlichen, dass die Saison ohne schwerwiegende Zwischenfälle verläuft.

Wasserwacht Schliersee weiter im Einsatz

Im Hinblick auf die noch kommenden Sommertage seien sie aber weiterhin für die Menschen da, die sich einen schönen Tag am Schliersee machen wollen. „Niemand sollte sich scheuen, unsere Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt Simon Horst. „Dafür sind wir ja da.“ In Notsituationen könne die Wachstation aufgesucht beziehungsweise unter Telefon 08026/6566 angerufen oder alternativ der europaweite Notruf 112 gewählt werden.

Die Arbeit der Wasserwacht Schliersee ist rein ehrenamtlich und wird zu großen Teilen aus Spendengeldern finanziert. Wer die wichtige Arbeit der Wasserretter unterstützen will, kann dies mit einer Spende machen. Das Spendenkonto lautet: Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, IBAN: DE07 7115 2570 0012 4731 87. ksl