Clinch um WC am Volksfestplatz: Knappe Entscheidung im Gemeinderat Hausham

Das WC-Häusl am Volksfestplatz in Hausham ist nicht mehr sanierbar. Die Mitarbeiter des Bauhofs sollen nun eine neue Toilettenanlage in der Nähe des Spielplatzes bauen. © Hacker

Hausham – Eigenbau des Bauhofs oder fertige Kauflösung? Über das öffentliche WC am Volksfestplatz hat der Gemeinderat Hausham jüngst debattiert.

Schon länger sind sich die Haushamer Gemeinderäte einig, dass die öffentliche Toilette am Volksfestplatz dringend ersetzt werden muss. Darüber aber, ob das Häusl einem Eigenbau des Bauhofs oder einer fertigen Kauflösung weichen soll, gab es in der jüngsten Sitzung eine angeregte Debatte. Diskutiert wurde über Größe, Kosten, Verfügbarkeit, Reinigung und ob der Bau einer Toilette zu den originären Aufgaben des Bauhofs gehört. Eine Stimme gab schließlich den Ausschlag.

Bekanntlich ist die bestehende Toilettenanlage mit fünf Pissoirs sowie zwei festen WCs im Herren- und drei im Damenbereich nicht nur defekt, sondern auch nicht barrierefrei. Eine wirtschaftliche Sanierung kommt daher nicht in Frage. Als Ersatz hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Bauhof ein vandalismussicheres Toilettengebäude in L-Form mit einer Länge von elf Metern und einer Breite von gut sieben Metern sowie einem Satteldach vorgeschlagen.

WC direkt am Spielplatz an der Schlierach

Darin könnten eine Behinderten-, vier Damen- und drei Herrentoiletten sowie vier Pissoirs installiert werden, die aber im Alltagsbetrieb teilweise geschlossen bleiben sollen. Stehen soll die neue Anlage direkt am Spielplatz an der Schlierach. Laut Bauamtsleiter Christian Freiwang wären die Mitarbeiter des Bauhofs in der Lage, die Anlage zu errichten.

Wie Bürgermeister Jens Zangenfeind sagte, bestehe unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer Förderung der Materialkosten von rund 60 Prozent durch die Regierung von Oberbayern. Nach Kostenschätzung des Miesbacher Ingenieurbüros Haager und Eham müsste die Gemeinde für das Bauwerk schließlich noch etwa 46.500 Euro berappen. Dixi-Toiletten wurden als dauerhafter Ersatz nicht weiter diskutiert. Zwar ist die Bauhoflösung, wie Zangenfeind ausdrücklich betonte, nicht in erster Linie für das Volksfest gedacht, aber sie sollte dem gerecht werden können, wenn sie gebaut wird.

Fertige Unisex-Anlage als Alternative

„Mir fehlt die Sinnhaftigkeit, eine so große Toilette zu bauen, bei der Bereiche 350 Tage im Jahr zugesperrt bleiben“, meinte Georg Eham (parteilos). An den Dimensionen störte sich auch Tom Leidgschwendner (CSU): „Eine fertige Unisex-Anlage, wie wir sie am Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof aufstellen, reicht für den Zweck voll und ganz und ist schnell aufgestellt.“

Eine solche wurde kürzlich den Gemeinderäten vorgestellt, erfüllt aber nach Einschätzung des Rathauschefs und der Verwaltung nicht die Bedarfe an dem beliebten Wanderparkplatz und käme deutlich teurer. „Für eine etwas größere Fertigtoilette mit zwei Kammern sind wir da schnell in einer Größenordnung bis zu 150.000 Euro“, sagte Zangenfeind und ergänzte, dass es derzeit außerdem nur wenige Anbieter gebe, die auch liefern können.

„Eine einzelne Toilette am Volksfestplatz ist ein Witz“, fand auch Ria Röpfl (FWG). Willi Halletz (Grüne) und Erich Kogler (FWG) sprachen sich ebenfalls für die Bauhofvariante aus, regten aber an, diese etwas abzuspecken. Für Michael Ertl (SPD) war die Reinigung ein entscheidender Faktor: „Die Unisex-Anlage reinigt sich komplett selber. Bauen wir eine eigene, muss die jemand mindestens einmal am Tag reinigen.“

Eine Stimme entscheidet über WC

Außerdem wollte er wissen: „Können wir uns wirklich leisten, dass der Bauhof das macht und dann vielleicht andere Arbeiten hinten anstellen muss, die zu seinen eigentlichen Aufgaben gehören?“ Zumal, wenn die Größe der Anlage etwas reduziert wird, war Harda von Poser (Grüne) überzeugt: „Ja, der Bauhof kann das.“ Peter Wagner (SPD) tat sich mit dem Beschlussvorschlag indes schwer: „Die Anlage ist mir so zu groß, und so lange das nicht geklärt ist und ich nicht weiß, ob wir die Förderung wirklich bekommen, ist mir die Lage zu unklar.“

Mit 10:9 Stimmen fiel der Beschluss dann auch denkbar knapp aus, dass der Bauhof auf Grundlage der vorgelegten Planung die Toilettenanlage errichten soll. Wobei, wie Bürgermeister Jens Zangenfeind zusagte, über die endgültige Größe und Bauform noch nicht das letzte Wort gesprochen sein soll. hac