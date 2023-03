„Wir sind es wert“: Warnstreik am Krankenhaus Agatharied

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Streiken für Mehr Geld und Anerkennung: Mitarbeiter des Krankenhauses Agatharied, der DRV Klinik am Tegernsee sowie Mitarbeitende der Vivo Warngau und des Bauhofs Hausham. Ihre Kernaussage: „Wir sind es wert“. © Sabrina Winklmaier

Landkreis – Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen Ende März in die dritte Runde. Am Mittwoch fand deshalb am Krankenhaus Agatharied ein Warnstreik statt.

Am Mittwoch (1. März) versammelten sich rund 200 Mitarbeiter der Vivo in Warngau, des Bauhofs Hausham, des Kreiskrankenhauses in Agatharied und der DRV Klinik Tegernsee vor dem Krankenhaus Agatharied zu einem Warnstreik.

10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn fordert Verdi für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für die nächsten zwölf Monate. Bund und Kommunen wollen die Forderungen nur schrittweise erhöhen und auf 27 Monate strecken.



„Das ist eine wahnsinnige Klatsche ins Gesicht“, kommentiert Markus Wiesböck, Vorsitzender des Verdi Ortsvereins, diese Aussage. Wiesböck arbeitet selbst im Krankenhaus Agatharied und ist im Personalrat. Fachkräftemangel gebe es laut Aussagen des Krankenhauses immer nur in der Führungsebene, die Realität sehe anders aus. „Wir arbeiten immer auf Notdienstbetrieb, das wird nach außen aber immer anders hingestellt.“

Dass das Krankenhaus mit 12 Millionen Euro Schulden dasteht, ist laut Wiesböcks Aussage unter anderem auch Managementversagen. Gute Arbeit muss gut bezahlt werden, fordert er am Ende seiner Rede und bekommt dafür tosenden Applaus.



10,5 Prozent Lohnerhöhung „mehr als notwendig“

Neben einer Lohnerhöhung ist die mittlerweile fehlende Wertschätzung gegenüber den verschiedenen Dienstleistern Hauptthema bei der Demo. „Die Wertschätzung, die ihr alle während der Corona-Pandemie erfahren habt, ist zwar toll, aber davon kann man sich am Ende nichts kaufen“, sagt auch Robert Metzger, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Rosenheim. Wertschätzung endet leider laut ihm immer dann, wenn es um Geld geht. Die 10,5 Prozent Lohnerhöhung seien deshalb „mehr als notwendig“, vor allem bei der momentanen Inflation. „Wir sind nicht jemand der oberen 10.000, sondern diejenigen, die immer in den Geldbeutel schauen müssen, damit wir durch den Monat kommen.“



Auch David Rudolf von der Vivo Warngau berichtet: „Wir arbeiten bei Wind und Wetter, das Angebot ist eine absolute Frechheit.“ Ähnlich sieht es auch Christian Wiesböck vom Haushamer Bauhof: „Wir werden überhaupt nicht mehr wertgeschätzt. Wir sind jeden Tag da, an Sonn- und Feiertagen, im Sommer wie im Winter. Momentan fangen wir um 3 Uhr morgens mit dem Winterdienst an. Da beschweren sich die Leute dann entweder, wieso wir so früh räumen, oder wieso wir noch nicht da waren.“



Auszubildende nicht vergessen

Domingo Heber, Gewerkschaftssekretär von Verdi Rosenheim, erinnert zudem noch an die Auszubildenden „die bei Tarifverhandlungen gerne vergessen werden“. Auch für sie fordert die Gewerkschaft 200 Euro mehr Lohn im Monat und eine garantierte Übernahme bei bestandener Lehrzeit.

Verdi hat bereits weitere Warnstreiks in den anliegenden Landkreisen angekündigt. „Die Verhandlungen sind schwierig, wir werden heute nicht das letzte Mal hier stehen“, kündigt Metzger an. Am Montag, 27. März, geht es dann in die dritte Verhandlungsrunde.