Wolf im Landkreis Miesbach: Aigner besorgt um Zukunft der Almwirtschaft

Von: Sabrina Winklmaier

Das Thema Wolfsmanagement beschäftigt die Politik. (Symbolbild) © dpa

Landkreis – Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeigt sich enttäuscht über die Absage von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zur Herabsetzung des Schutzstatus von Wölfen.

Bereits im April bat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), den Schutzstatus des Wolfes herabzusetzen, nachdem abermals gerissene Schafe und Rehe im Grenzgebiet ihres Stimmkreises zum benachbarten Tirol gefunden wurden.

„Landwirtschaft und Naturschutz gehen Hand in Hand. Ohne unsere Almwirtschaft würden viele – auch europarechtlich streng geschützte – Lebensräume unweigerlich verloren gehen“, klagt Aigner an und schiebt nach: „Die Biodiversität ist in Gefahr, wenn der Bestand der großen Beutegreifer nicht reguliert wird.“



Herausforderungen durch Gelände

Almen und Alpen seien aufgrund ihrer Größe und des oftmals starken Gefälles nicht einfach so mit einer sogenannten Herdenschutzmaßnahme zu sichern. Gemeint sind mit diesen Maßnahmen Zäune und Hütehunde. „Aus Angst vor Wolfrissen werden Almbauern ihre Almen früher oder später nicht mehr beschicken. Die ökologische Vielfalt der Almen hat offenbar zu wenig Lobby, der Wolf hingegen zu viel“, fürchtet Aigner.



Auch eine Hauptalmbegehung im Sudelfeld auf der Arzmoosalm Anfang August konnte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nicht davon überzeugen, sich aktiv mit der Herabsetzung des Schutzstatus des Wolfs für die Almwirtschaft einzusetzen. Stattdessen setzt man im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf das Initiieren der sogenannten „Dialog­reihe Wolf“. Ein Format, bei dem laut eigenen Aussagen gemeinsam mit anderen Akteuren das Vertrauen der Landwirte in den Naturschutz gestärkt werden soll, heißt es in der Pressemitteilung der Landtagspräsidentin.