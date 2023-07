Wolf: Monitoring in drei Zonen

Wolf im Landkreis Miesbach: Gerhard Waas (Grüne) für Monitoring

Holzkirchen – Miesbachs Grünen-Landtagskandidat Gerhard Waas fordert einen klügeren Umgang mit dem Wolf im Oberland. Er fordert ein begleitendes wildbiologisches Monitoring, das auch eine gezielte Bejagung nicht ausschließt.

Gerhard Waas sagte der von der CSU geforderten Entnahme-Regelung eine krachende Bauchlandung voraus, weil sie populistisch und rechtswidrig sei. Der Grünen-Landtagskandidat und Förster fordert stattdessen ein begleitendes wildbiologisches Monitoring, das auch eine gezielte Bejagung nicht ausschließt.

Der Satz „Der Wolf ist ein faszinierendes Tier und er gehört hier her“, wird vielen Almbauern sicherlich den Blutdruck hochtreiben. Gesagt hat ihn kürzlich bei einer Informationsveranstaltung der Miesbacher Grünen deren Landtagskandidat Gerhard Waas. Weil Waas aber auch als Förster im Amt für Land- und Forstwirtschaft (AELF) Mann der Praxis ist, haben ihm bei seinem Vortrag im Lokal „Macht Sinn“ selbst einige Kritiker aufmerksam zugehört. Waas verschwieg nämlich auch nicht, dass der, der ja zum Wolf sagt, auch zu seiner Bejagung ja sagen müsse. Waas zeigte sich dabei auch verärgert über das Bedürfnis von Städtern, der Landbevölkerung aus der Ferne Ratschläge über den Umgang mit großen Beutegreifern erteilen zu müssen.

Wie Waas sagte, sind über 1500 Kilometer weite Strecken für junge Wölfe auf der Suche nach eignen Revieren keine Seltenheit. Ein durchziehender Wolf, der heute im Landkreis Miesbach Schafe reißt, kann demnach schon am nächsten Tag viele Kilometer weiter in ein anders Land gezogen sein: „Alleine da stößt er CSU-Vorschlag für die Entnahme solcher Individuen schon an seine Grenzen“, erklärte Waas und schob nach, dass in Deutschland auf Grund der gültigen FFH-Rechtslage de facto für den Wolf praktisch ein Totalschutz gelte: „Abschussgenehmigungen nach forensischen Zuordnungen werden heute schon mit durchschnittlich 230 Klagen belegt.“ Die Krux liege demnach bei den geltenden Gesetzen.

Zwar gilt der Wolf nach Regularien der Weltnaturschutzunion (IUCN) seit 2007 in Europa nicht mehr als gefährdet, in vielen EU-Staaten, wie auch in Deutschland, steht er aber nach wie vor auf der roten Liste. „Diese FFH-Richtlinien aus dem Jahr 1992 sind total veraltet. Damals gab es wahrscheinlich keinen einzigen Wolf in Deutschland, heute schaut das ganz anders aus“, stellte Waas fest, befürchtet aber, dass diese Regularien so schnell nicht geändert werden: „Dazu bedarf es einstimmiger Beschlüsse und darauf werden wir lange warten können.“

Waas: „Möchte auf unseren Almen keinem scharfen Herdenschutz-Hund (...) begegnen“

In einem Exkurs nahm Waas zum Thema Herdenschutz Stellung und sagte: „Ich persönlich möchte auf unseren Almen keinem scharfen Herdenschutz-Hund in der Größe eines Kalbes begegnen.“ Kritik äußere Waas außerdem daran, dass erst nach einem bestätigen Riss Zuschüsse beantragt werden können.



Auch sei es praktisch es unmöglich, die Tiere auf den Almen zusammenzutreiben und über Nacht einzuzäunen, weil selbst dann im Falle einer Wolfsattacke eingeschritten werden muss. „Kein Almbauer kann sich leisten, dafür jemand einzustellen und dazu mal locker mindesten 25.000 Euro pro Jahr auszugeben“, rechnete Waas vor und ist sich sicher, dass dann viele lieber gleich auf den Auftrieb verzichten. Dafür hatte er auch volles Verständnis: „Ein Schaf zu sehen, das schon halbtot stundenlang mit aufgerissenen Bauch und heraushängenden Pansen daliegt, zerreißt einem das Herz.“



Wolf: Monitoring in drei Zonen

Um das zu verhindern schweben Waas drei Zonen vor. Zum einen Regionen, in denen sich Wolfsrudel bilden und mit der Reduzierung des Rehwildes sogar zu einer Waldverjüngung beitragen könnte und als zweites ein Areal für einzelne, adulte und unauffällige Tiere. Durchziehende Jungwölfe sind nach Waas Überzeugung im gesamten Landkreis nicht mehr zu verhindern und auch nicht das Problem.

Sollte sich aber in diesen eigentlich wolfsfreien Zonen eine Rudelbildung erkennen lassen, muss eine gezielte Bejagung von Jungtieren möglich sein. Mit einem auf wildbiologisch Grundlagen basierenden begleitenden Gutachten, einem klugen Wolfs-Management inklusive Bejagung und dem Verweis, dass ohne die Beweidung der Almen ein unwiederbringlicher biodiverser Schatz an Insekten und Pflanzen verloren geht, könnte so Waas ein EU-Hintertürchen gefunden werden, damit zukünftig eine Koexistenz zwischen Wolf, Mensch und Almwirtschaft möglich ist. Helmut Hacker