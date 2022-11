Wolf: Erste „nicht zumutbar schützbare Weidegebiete“ in Bayern – Auch im Landkreis Miesbach

Von: Sandra Hefft

Die neue Bewertung liefert laut Ministerium einen Meilenstein des Wolfs­managements. © Fridolin Thanner

Landkreis – In Bayern wurden erste „nicht zumutbar schützbare Weidegebiete“ verkündet – ein Meilenstein im Wolfsmanagement, heißt es aus München. Diese liegen auch im Landkreis Miesbach.

Im bayerischen Alpenraum gibt es rund 1400 anerkannte Almen und Alpen. Die meisten davon und die darauf weidenden Tiere wurden von einer Weideschutzkommission als ,nicht zumutbar schützbar bewertet‘, heißt es in der Pressemitteilung. In diesen Weidegebieten werden künftig bei Übergriffen auf Nutztiere in ausgewiesenen Wolfsgebieten Ausgleichszahlungen auch ohne vorangegangene Herdenschutzmaßnahmen geleistet. Außerdem hat die höhere Naturschutzbehörde damit eine fachliche Bewertung für ihre Prüfung von Alternativen zu einer Entnahme zur Hand.

Umweltminister Thorsten Glauber: „Vorgaben des Artenschutzes und die Belange der Weidewirtschaft in Einklang gebracht.“

Es sei klares Ziel der Staatsregierung, „die für die Biodiversität so wichtige Weidetierhaltung auch bei Wolfsanwesenheit in Bayern flächendeckend und dauerhaft zu erhalten“, sagt Umweltminister Thorsten Glauber. „Durch die Bewertung werden die Vorgaben des Artenschutzes und die Belange der Weidewirtschaft in Einklang gebracht“, betont Glauber.



Um den Bayerischen Aktionsplan Wolf umzusetzen, wurde eine Weideschutzkommission eingerichtet. Sie ist paritätisch aus Vertretern des Landesamts für Umwelt (LfU) und der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) besetzt. Die Experten haben die Möglichkeiten des Herdenschutzes in Weidegebieten der bayerischen Alpen untersucht und diese bewertet. Dabei wurden zum einen Analysen von Daten des Geoinformationssystems (GIS) durchgeführt, zum anderen aber auch betroffene Landwirte bei Vor-Ort-Begehungen eingebunden. Neben einer elektrifizierten Einzäunung wurden auch die anderen Möglichkeiten des Herdenschutzes berücksichtigt.

So wurde geprüft, ob die Weidetiere behirtet und über Nacht in einem Stall oder in einem Nachtpferch untergebracht werden können. „Besonders in den traditionellen, weitläufigen Weidegebieten Bayerns kann beispielsweise Letzteres ein Problem sein“, erklärt das Staatsministerium.

Bei der Umsetzung der Kriterien für „nicht zumutbar schützbare Weidegebiete“ konzentriert sich die Weideschutzkommission derzeit auf die Berggebiete der Landkreise des Alpenraums. Weitergehende Aus- und Bewertungen folgen. she