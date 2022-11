Wunschzettelbaum: Aktion in Miesbach erfüllt Kinderwünsche

Der Wunschzettelbaum im Autohaus Weingärtner steht bereit. Martin Weingärtner hat ihn mit (v.l.) den Caritas-Mitarbeiterinnen Nicole Großfurtner und Andrea Schneider offiziell präsentiert. © Helmut Hacker

Miesbach/Landkreis – Alle Jahre wieder gilt es, mit der Aktion Wunschzettelbaum in Miesbach Gutes zu tun. Dazu rufen das Autohaus Weingärtner und die Caritas auf.

Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte geht weiter und aufmerksamen Beobachter wird schon aufgefallen sein, dass im Autohaus Weingärtner wieder ein bunt geschmückter Christbaum steht. Viele Bürger haben auch schon darauf gewartet, denn das Besondere an diesem Baum ist, dass daran neben vielen bunten Christbaumkugeln rund 130 Wunschzettel von Kindern aus dem Landkreis hängen, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben. Und deren Wünsche sollen mit Hilfe von Spendern auch dieses Jahr wieder erfüllt werden.

Seit nunmehr 14 Jahren schon hilft der Wunschzettelbaum dem Christkind, Kindern, die im Landkreis in Familien mit schwierigen finanziellen Verhältnissen leben, ohne Rücksichtnahme auf Konfession oder Staatsangehörigkeit, zu Weihnachten einen ganz persönlichen Wunsch zu erfüllen.

Ab sofort können Spender das Christkindl dabei wieder unterstützen, die Wunschzettel vom Baum abnehmen und sich dann gewiss sein, dass sie damit zu Weihnachten Kinderaugen zum Leuchten bringen. Rührend ist, dass sich in der Vergangenheit immer auch Schulklassen und Kindergartengruppen Wunschzettel abgeholt und dafür zusammengelegt haben.

Bis zum 16. Dezember sollten die Geschenke dann eingepackt wieder beim Autohaus Weingärtner abgegeben werden. Am 22. und 23. Dezember schwärmen dann ehrenamtliche Caritas-Engel aus und verteilen die bunten und oft sehr liebevoll zurechtgemachten Päckchen. Wie Organisatorin Andrea Schneider von der Caritas sagte, legt die Aktion Wunschzettelbaum von Beginn an großen Wert darauf, dass die Geschenke im regionalen Einzelhandel zu beziehen sind.

Dazu gehören so ausgefallene Wünsche wie eine elektrische Zahnbürste, wohingegen Lego, Playmobil, Gesellschaftsspiele oder einfach einmal ein eigenes, neues Kleidungsstück Dauerbrenner sind. Neu ist heuer, dass die Spender auf den Wunschzetteln lesen können, was sie besorgen können. Davon unbenommen bleibt die Aktion absolut anonym. Maximal 50 Euro kostet so ein Geschenk, viele Wünsche sind aber auch deutlich günstiger zu erfüllen.

Martin Weingärtner möchte um sein Engagement kein großes Aufheben machen: „Ich freue mich ganz einfach riesig, dass mit der Aktion Wunschzettelbaum ärmeren Kindern zu Weihnachten eine Freude gemacht werden kann, sie inzwischen schon fast Kult-Status hat und wir das gemeinsam mit der Caritas machen dürfen.“ hac