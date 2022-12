Zertifikat erneuert: Vereinbarkeit von Arbeit und Privatem am Landratsamt Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Landrat Olaf von Löwis und Julia Obermüller freuen sich über die erneute Zertifizierung. © Landratsamt Miesbach

Miesbach – Das Landratsamt Miesbach hat zum dritten Mal bestätigt bekommen, dass es seinen Mitarbeitern leicht mache, Familie und Beruf in Einklang bringen zu können.

Das Landratsamt Miesbach ist erneut als „familienfreundlicher Betrieb“ zertifiziert worden. Damit hat die Behörde zum dritten Mal in Folge bestätigt bekommen, es seinen Mitarbeitern leicht zu machen, Familie und Beruf in Einklang bringen zu können.

Seit 2016 ist das Landratsamt Miesbach bereits zertifizierter familienfreundlicher Arbeitgeber. Kürzlich wurde ihm erneut das Zertifikat des „audit berufundfamilie“ nach bestandener Re-Auditierung verliehen, zum dritten Mal in Folge. Flexible Arbeitszeiten, Angebote für Mobilarbeit, umfangreiche Teilzeitangebote – seit der erstmaligen Zertifizierung im Jahr 2016 hat das Landratsamt zahlreiche Maßnahmen unternommen, um seinen Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern.



„Außerdem wurde mit der Verwaltungsinspektorin Julia Obermüller eine ständige Ansprechpartnerin für diesen Themenkomplex installiert“, teilt das Landratsamt mit. Auch für die Zukunft hat sich die Kreisbehörde einige Ziele gesetzt, um noch familienfreundlicher zu werden: „Auf dem Programm für die nächsten drei Jahre stehen unter anderem die Erarbeitung eines Gleichstellungskonzepts, das Angebot einer Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder, Informationsveranstaltungen zum Thema Rente und Altersteilzeit sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.

Auch ein Kontakt-Halte-Programm für Mitarbeitende in längerer Auszeit, also zum Beispiel während der Elternzeit, befindet sich in Planung, damit auch die länger abwesenden Kollegen an wichtigen Entwicklungen im Landratsamt teilhaben können.“



Die Maßnahmen richten sich übrigens nicht nur an Familien mit Kindern. Auch wer keine Kinder hat oder zum Beispiel einen Angehörigen pflegt, profitiert. „Ziel ist, dass Frauen und Männer gleichermaßen ihre beruflichen und privaten Ziele verfolgen können und dabei von ihrem Arbeitgeber unterstützt werden“, sagt Julia Obermüller.



Das Zertifikat wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH als Qualitätssiegel für eine strategisch angelegte, familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik vergeben. Die teilnehmenden Unternehmen, Behörden und Hochschulen müssen konkrete Ziele und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie definieren, die sie während der dreijährigen Laufzeit des Zertifikats umsetzen. Das wird jährlich überprüft. sg