Infoabend der Zivilcourage Miesbach: Das kann jeder gegen neue Gentechnik in EU tun

Von: Selina Benda

Informierten über neue Gentechnik: (v.l.) Walter Haefeker (Präsident Europäischer Berufsimkerverband), Annemarie Volling (Gentechnikexpertin ABL), Rüdiger Obermaier (Zivilcourage Miesbach), Christoph Then (Geschäftsführer Testbiotech), Anneliese Blümel (Zivilcourage Miesbach), Bernhard Stoll (VLOG) und Werner Schmid (Zivilcourage Miesbach). © Benda

Miesbach – Die EU-Kommission plant neue Rechtsvorschriften für Pflanzen, die mithilfe bestimmter neuer genomischer Verfahren gewonnen werden. Die Zivilcourage Miesbach hat Bedenken.

Seit über zehn Jahren gelten in der Europäischen Union (EU) strenge Rechtsvorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen, Lebens- und Futtermittel. Unter anderem in Deutschland ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen seit 2009 sogar grundsätzlich verboten. Im Jahr 2011 schlossen sich der Landkreis Miesbach und die Marktgemeinde Holzkirchen diesem Vorhaben gesondert an. All das sieht die Zivilcourage Miesbach derzeit in Gefahr.



Grund dafür ist das Vorhaben der EU-Kommission, verschiedene Methoden der sogenannten Neuen Gentechnik zuzulassen. Eine 2021 veröffentlichte Studie der Kommission zum derzeitigen Stand der Neuen genomischen Techniken (NGT) kam zu dem Schluss, dass NGT-Produkte das Potenzial haben, zu nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystemen beizutragen. Darin sind Techniken definiert, die in der Lage sind, das genetische Material eines Organismus etwa von Pflanzen und Tieren zu verändern – wie etwa die sogenannte Genschere „CRISPR/CAS“.

Grundsätze einer neuen Gentechnik

„Kommt jetzt die Gentechnik in der Landwirtschaft durch die Hintertür?“, fragte sich die Zivilcourage Miesbach deshalb und lud unter gleichnamigen Titel zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in den Gasthof Bräuwirt am Marktplatz in Miesbach ein. Dafür hatte das Aktionsbündnis verschiedene Experten zum Thema eingeladen, deren Ausführungen rund 40 Interessierte, Bündnispartner und Vertreter der Lokalpolitik zuhörten.



Christoph Then, Geschäftsführer des Instituts für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie „Testbiotech e.V.“, umschlug zunächst die Grundsätze der neuen Gentechnik. „Oft werden dabei mehrere Stellen im Erbgut gleichzeitig verändert“, erklärte er. Was die EU-Kommission und alle Befürworter als Chance sehen, um widerstandsfähigere Pflanzen zu züchten, die vor allem dem Klimawandel oder Erkrankungen trotzen können, sehen einige als Gefahr für Mensch und Natur.

Lebensmittelsiegel „Ohne Gentechnik“

Annemarie Volling ist Gentechnikexpertin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und sieht die mögliche neue Regelung kritisch. Sie wie auch Then seien davon überzeugt, dass Pflanzen vor allem in ihrem zusammenhängenden Ökosystem die Möglichkeit haben, sich auch ohne Gentechnik anzupassen. Volling sah weitreichende Folgen für die ökologische, aber auch konventionelle Landwirtschaft in der neuen Regelung. „Die neue Gentechnik kann theoretisch wirksam sein, aber sie ist nicht mit der alten Gentechnik gleichzusetzen“, stellte die Expertin klar.

Welche Folgen der Einsatz der neuen Technologien etwa für den Bestand der Bienen hätte, stellte Walter Haefeker, Präsident des Europäischen Berufsimkerverbands, dar. Würden etwa Pflanzen geschaffen, die selbst Insektizide herstellen, könnte das ganze Bienenvölker ausrotten. Bernhard Stoll ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG), welcher das freiwillige Lebensmittelsiegel „Ohne Gentechnik“ initiiert hat. Er stellte klar, dass die Nachfrage von gentechnikfreien Produkten enorm ist: 13,7 Milliarden Euro betrug demnach der Umsatz von tierischen Lebensmitteln mit „Ohne Gentechnik“-Siegel bereits im Jahr 2022.



Grüne mit Kontakt zum Bundestag

Was fordern also die Experten? Geregelte Prüf- und Nachweisverfahren, eine eindeutige Kennzeichnung, eine Stärkung des Vorsorgeprinzips, unabhängige Prüfsysteme und vor allem eins – die mächtige Stimme der Verbraucher. „Der gentechnikfreie Markt in der EU ist groß, das würde den Unternehmen dann verloren gehen und das wissen sie“, betonte Volling. Für mehr Aufklärung im Zusammenhang der Neuen Gentechnik plädierten neben der Zivilcourage Miesbach auch die anwesenden Vertreter der unterstützenden Organisationen wie etwa der Bund Naturschutz und der Bayerische Bauernverband.



Mehr Aufklärung auch in der Lokalpolitik versprach Vizelandrat Jens Zangenfeind. Er werde das Thema noch einmal in seiner Kreistagsfraktion zur Sprache bringen. „Dass da Prozesse im Hintergrund geführt werden, ist erschreckend“, sagte er. Grünen-Kreistagsmitglied Thomas Thomaschek ging sogar noch einen Schritt weiter: „Durch Karl Bär haben wir einen heißen Draht in den Bundestag. Ich werde das noch einmal mit ihm besprechen.“



Konsultation nur noch bis 22. Juli möglich

Die Zeit jedoch drängt, denn die Konsultation der EU-Kommission für eine neue Rechtsgrundlage geht nur noch bis 22. Juli. Dem Europäischen Parlament und dem Rat soll bis Mitte 2023 ein neuer Rechtsvorschlag zur Abstimmung vorgelegt werden. „Es ist fünf vor zwölf“, mahnte Rüdiger Obermaier von der Zivilcourage Miesbach.



Weitere Informationen gibt es bei der Zivilcourage Miesbach, dem VLOG sowie bei Testbiotech. Die Teilnahme am öffentlichen Konsultationsverfahren der EU ist noch bis Freitag, 22. Juli, online unter ec.europa.eu möglich. sb