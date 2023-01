Fischbachau: Auto kracht mit Regiobahn zusammen

Von: Sabrina Winklmaier

Am unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Hammer in Fischbachau kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Regiobahn und einem Mercedes (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Fischbachau – Am Donnerstag, 19. Januar, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Zug der Regiobahn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro, die Lokführerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus Agatharied.

Wie die Polizeiinspektion Miesbach mitteilt, kam es am gestrigen Donnerstag, 19. Januar, gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug der Regiobahn und einem Auto. Ein 69-jähriger Fischbachauer fuhr mit seinem Mercedes in der Hagnbergstraße im Ortsteil Hammer in Fischbachau über einen unbeschrankten Bahnübergang, obwohl Rotlicht leuchtete. Zur selben Zeit kam ein Zug der Regiobahn von München kommend in Richtung Bayrischzell und touchierte den PKW am linken hinteren Heck.

Der Autofahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstanden jedoch am Auto sowie am Triebwagen leichter Lackschaden, nach ersten Schätzungen liegt der Unfallschaden bei ungefähr 4000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall noch fahrbereit, die 19 Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt. Die 44-jährige Zugführerin erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus nach Agatharied gebracht.

Polizei und Feuerwehr sperrten den Bahnübergang für 1,5 Stunden. Gegen den Fischbachauer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs im Bahnverkehr eingeleitet, heißt es von Seiten der Polizeiinspektion Miesbach.