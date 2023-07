Irschenberg: 23-Jährige übersieht beim Abbiegen Opel-Fahrer

Von: Sabrina Winklmaier

Irschenberg – Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Irschenberg. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro.

Wie die Polizei Miesbach berichtet, kam es am Dienstag, 18. Juli, gegen 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Irschenberg. Eine 23-järige Frau aus Aalen fuhr mit ihrem BMW laut Polizeibericht von Irschenberg kommend in südliche Richtung und wollte nach links abbiegen, auf die Autobahnauffahrt A8 in Richtung Salzburg. „Hierbei übersah sie den Opel eines 53-jährigen Bad Aiblingers, welcher sich in diesem Moment von Miesbach kommend in Richtung Irschenberg bewegte“, teilt Polizeihauptmeister Roman Wagner mit.

Im Einmündungsbereich kam es deshalb zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden beide Fahrer nur leicht verletzt, das BRK brachte die beiden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Nicht so glimpflich davon gekommen waren der BMW und der Opel: Es entstand an beiden Autos ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Irschenberg sperrte die B472 für die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung einseitig. Der Verkehr wurde umgeleitet.