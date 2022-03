Zwei Jahre Corona im Landkreis Miesbach: So ist die Lage im Krankenhaus Agatharied

Von: Katja Schlenker

Pflegedirektor Sven Steppat erläutert im Gespräch die Corona-Lage im Krankenhaus Agatharied. Bereits 158 Menschen sind im Landkreis Miesbach an dem Virus verstorben. © KKH

Hausham – Vor zwei Jahren, am 5. März 2020, wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Miesbach bekannt. Ein Resümee von Pflegedirektor Sven Steppat vom Krankenhaus Agatharied.

Zwei Jahre Corona im Landkreis Miesbach und damit auch im Krankenhaus Agatharied: Pflegedirektor Sven Steppat erklärt im Gespräch mit Das Gelbe Blatt, wie das Personal diese Ausnahmesituation durchlebt, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab Mitte März gilt, für die Mitarbeiter bedeutet und was er sich von den Regierenden auf Bundes- und Landesebene für den kommenden Sommer wünscht, damit sich kein weiterer heftiger Corona-Winter entwickeln kann.

Pflegedirektor Steppat, am 5. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Miesbach bekannt. Wie reagiert man als Pflegekraft auf solch ein neuartiges Virus?

Grundsätzlich ist jede Pflegekraft genau wie alle anderen Bürger erst einmal alarmiert, wenn ein solch unbekanntes Virus auftaucht. Aber: Pflegekräfte sind es gewohnt und haben gelernt, mit Krankheiten und eben auch Infektionskrankheiten umzugehen. In der Pflege stehen Themen wie penibelste Hygiene und der Umgang mit infektiösen Krankheiten nicht erst seit Corona auf der Tagesordnung. Als die zunächst internationalen Medien und später auch die bundesweiten Nachrichten verlauten ließen, dass das Virus näher rückt, wurde in unserem Krankenhaus bereits Ende Januar – lange vor der offiziellen Aufforderung des Gesundheitsministeriums – ein regelmäßiger Krisenstab einberufen. Dieser besteht noch heute und half uns während der gesamten Zeit, mit der Situation umzugehen und schnell reagieren zu können.

Gibt es für so einen Fall einen Notfallplan in der Schublade?

Tatsächlich lag der Plan für das Verhalten in einem Katastrophenfall sozusagen in der Schublade. Dabei ging es zwar nicht um einen Plan für den Fall einer Pandemie im Speziellen, sondern für den Fall einer Bedrohungslage für die Krankenhausversorgung im Allgemeinen. Trotzdem halfen diese Vorkehrungen, dass im Bedarfsfall schnell und konstruktiv reagiert sowie die Pläne an die Anforderungen der Pandemie adaptiert werden konnten.

Da zu Beginn der Corona-Pandemie vieles noch diffus war, hatten Sie Sorge, bei der Pflege einen Fehler zu machen? Die Situation war ja völlig neu für alle. Wie groß war oder ist die Angst, sich anzustecken und dann eventuell auch Familienangehörige?

Wie oben bereits geschildert, ist die Pflege im Umgang mit infektiösen Krankheiten routiniert. Von daher bestand keine Sorge, Fehler zu machen. Die Sorge Familienangehörige anstecken zu können, war sicherlich trotzdem gegeben, vor allem, als es noch weder Impfungen noch ausreichend Testkapazitäten gab. Ab dem Zeitpunkt, als man sich gerade als Krankenhausmitarbeiter jederzeit kostenlos testen lassen konnte, war das für alle schon eine große Erleichterung.

Es gab ja zeitweise Lieferengpässe beim Equipment...

Problematischer waren am Anfang die knappen Ressourcen in Sachen Schutzartikel. Wie Sie sich sicher noch erinnern können, waren während der ersten Welle vor allem Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel zum Teil knapp. Auch was diese Dinge angeht, war es für unser Krankenhaus extrem hilfreich, dass der Krisenstab so schnell gebildet wurde, die Aufgabenverteilung zum Beispiel zur Materialbeschaffung klar definiert war und in erfahrenen Händen lag. Wirkliche Engpässe mit Schutzartikeln konnten wir daher vermeiden. Hier ist auch zu betonen, dass der Austausch mit dem Gesundheitsamt und dem Landratsamt immer sehr gut funktioniert hat. Dort haben wir gerade bei Materialbeschaffungsthemen erstklassigen Rückhalt erfahren.

Ist das Krankenhauspersonal jemals angefeindet worden wegen der Situation, etwa weil jemand nicht zum Besuch ins Krankenhaus durfte?

Es gibt durchaus Patienten und Angehörige, die sich mit der Besucherregelung sehr schwer tun und dies auch kundtun. Hier ist die Pflege – da 24/7 vor Ort – natürlich erster Ansprechpartner. Die allermeisten reagieren jedoch mit viel Verständnis. Auch unsere Ausnahmeregelung für Schwerstkranke, Angehörige von dementen und sterbenden Patienten sowie von Kindern und für die Väter der neugeborenen Kinder sind wichtig und richtig für eine zugleich sichere als auch menschliche Handhabe. Wir bedauern, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt und angesichts der weiterhin hohen Inzidenzen an dem Besuchsverbot festhalten müssen. Auch wir hoffen auf baldige Besserung.

Wie schafft man es in dieser angespannten Zeit, die Mitarbeiter, die alle am Limit arbeiten, motiviert zu halten?

Unsere Mitarbeiter in allen Bereichen leisten Unglaubliches. Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt motiviert uns alle der Team-Zusammenhalt und unser intrinsischer Antrieb, unseren Patienten zu helfen. Zusätzlich zur pandemie-bedingten enormen Arbeitslast belasten uns aber auch noch drastische Krankheitsausfälle. Wir können das nur gemeinsam bewältigen, indem wir einander den Rücken stärken, füreinander einspringen und das Geleistete gegenseitig anerkennen. Ich kann nicht genug dankende Worte dafür finden, wie sehr ich den Mitarbeitern des Krankenhauses danke. Sie sind es, die die Krankenhausversorgung im Landkreis Miesbach trotz aller Widrigkeiten der vergangenen zwei Jahre mit Mühe und Not aufrechterhalten.

Ab Mitte März gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ist diese – eventuell auch für alle – der richtige Weg?

Wenn Impfpflicht, dann aber bitte für alle. Deswegen spreche ich mich grundsätzlich für eine allgemeine Impfpflicht aus, denn Impfen ist das derzeit einzige Mittel, sich selbst vor schweren Verläufen zu schützen. Gleichzeitig schützt das die Gesundheitseinrichtungen vor Überlastung. Eine Impfpflicht ausschließlich für Personal in Gesundheitseinrichtungen zum Schutz der vulnerablen Gruppen ist somit spätestens mit Omikron vom Tisch, wie man an den Infektionszahlen auch bei Geimpften aktuell sieht. Somit ist es ungerecht die Impfverantwortung einzelnen Personengruppen aufzuerlegen, nur weil sie im Gesundheitswesen arbeiten. Dies sorgt gerade in der Pflege nach zwei schweren Jahren in der Pandemie zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit, was wiederum zur Abwanderung führt. Im Pflegepersonalmangel trifft auch der Wegfall verhältnismäßig weniger Pflegefachpersonen die entsprechenden Einrichtungen hart. Nur die Impfpflicht für alle würde dies verhindern.

Am 20. März soll es den Freedom Day in Deutschland geben, an dem die meisten Corona-Einschränkungen fallen sollen. Wird es Zeit dafür oder ist das Ihrer Meinung nach zu früh?

Zu dieser Frage schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Privatperson gedacht, begrüße natürlich auch ich alle Freiheiten, die wir damit zurückbekommen. Schließlich sind zum Beispiel Feiern, Reisen, Großveranstaltungen und ohne Test ins Restaurant zu gehen Dinge, die uns Lebensfreude geben und Ausdruck unserer freien Gesellschaft sind. Gleichzeitig blicke ich als Mitglied der Klinikleitung und als Vertreter meiner Berufsgruppe mit Sorge in die Zukunft. Aktuell sehen wir uns im Krankenhaus noch mit einer ernsten Lage konfrontiert. Wir haben täglich so viele corona-bedingte Personalausfälle, dass wir unsere Patientenversorgung nur mit Mühe und Not aufrechterhalten können. Wenn es durch die Öffnungen zu einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen kommt, wäre das für uns äußerst kritisch. Auch die Finanzressourcen leiden unter der Pandemie drastisch – ein weiterer Punkt, der es uns erschwert, sowohl Patienten wegen als auch mit Corona adäquat zu versorgen.

Nachdem nun der zweite Corona-Winter mit Einschränkungen hinter uns liegt, was sollten die Regierenden auf Bundes- und Landesebene den Sommer über unbedingt umsetzen, damit der nächste Winter nicht wieder zum Corona-Winter wird?

Wie wir während der vergangenen zwei Jahre regelmäßig beobachten mussten, mutieren die meisten Viren von Zeit zu Zeit. Dies erschwert zum jetzigen Zeitpunkt auch eine Vorhersage hinsichtlich der richtigen Maßnahmen. Bei einer oder mehreren Wellen im Herbst müssen wir nicht nur die Patienten versorgen, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, sondern auch die Patienten, die mit Corona originär, aber wegen einer anderen Erkrankung behandelt werden müssen. Diese erzeugen aber die gleichen Hygiene- und Isolationsaufwände. Dazu kommen so wie jetzt große krankheitsbedingte Personalausfälle. Aus all diesen Gründen befürworten wir als Krankenhaus, die oben angesprochene allgemeine Impfpflicht im Sommer auf den Weg zu bringen.

ksl