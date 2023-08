Italiener übersieht Irschenbergerin beim Linksabbiegen / Schlierseer kollidiert mit Motorradfahrerin

Von: Sabrina Winklmaier

Zwei Mal kam es am Samstag in kurzer Zeit zu Verkehrsunfällen im Landkreis Miesbach (Symbolfoto). © David Young/dpa/Symbolbild

Irschenberg/Miesbach – Zu gleich zwei schweren Unfällen kam es am Wochenende im Einzugsgebiet der PI Miesbach. In beiden Fällen wurden Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Einiges zu tun hatten Beamte der Polizeiinspektion Miesbach am Samstag, 12. August. Das erste Mal krachte es gegen 12.30 Uhr am Irschenberg an der Einmündung B472 zur Auffahrt BAB 8. Dort wollte ein 18-jähriger Italiener mit seinem Mittelklassewagen auf die A 8 auffahren und übersah dabei beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 58-jährige Irschenbergerin mit ihrem Auto. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht.

Wenig später befuhr ein 77-jähriger Schlierseer mit seinem PKW von Miesbach kommend die Tangente zur B 472. „Er wollte die B 472 aber aus bisher unbekannten Gründen sofort wieder verlassen und sollte hierfür mittels U-Turn die Abfahrtstangente nach Agatharied nutzen“, teilt Polizeihauptmeister Manuel Dennerle mit. Bei diesem ordnungswidrigen Manöver übersah er eine 62-jährige Münchnerin mit ihrem Motorrad. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte die Münchnerin in ein umliegendes Krankenhaus.

Dennerle: „In beiden Fällen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Feuerwehren der jeweiligen Einsatzbereiche waren im Einsatz, es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.“