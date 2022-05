Dorfheizung Bayrischzell: Betreiber von geplantem Nahwärmenetz steht fest

Von: Sebastian Grauvogl

Auf dem Parkplatz des Schwebelifts in Bayrischzell soll die Heizzentrale entstehen. © Thomas Plettenberg

Die Bayrischzeller Dorfheizung wird konkret. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Projekt an ein Unternehmen zu vergeben. Eine zeitnahe Infoveranstaltung ist geplant.

Bayrischzell – Angesichts explodierender Energiekosten würde mancher Bayrischzeller lieber heute als morgen sein Haus mit Nahwärme aus Hackschnitzeln beheizen. „Wir kriegen immer wieder Anfragen, wann’s losgeht“, berichtete Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) nun im Gemeinderat. Auf den Tag genau konnte er den Start der geplanten Dorfheizung zwar noch nicht bekannt geben, dafür aber etliche Neuerungen zum Projekt.

Neues Betreiberkonstrukt

Die weitreichendste betrifft das Betreiberkonstrukt. Wie berichtet, war ursprünglich eine Gesellschaft aus zwei privaten Investoren angedacht. Die Gemeinde hätte sich laut Kittenrainer hier mit einer Sperrminorität von zehn bis 20 Prozent beteiligt, um bei etwaigen Konflikten im Sinne der Bürger beziehungsweise Kunden eingreifen zu können. Dies sei nun hinfällig, weil einer der beiden Interessenten abgesprungen ist. Damit sei aber auch die Gemeinde raus, betonte Kittenrainer. „Es ist nicht im Sinne des Kommunalrechts, wenn sich die öffentliche Hand an einem privatwirtschaftlichen Unternehmen beteiligt.“ Um wen es sich bei Letzterem handelt, verriet der Bürgermeister auch: Der Geitauer Martin Storr, der bereits mehrere Nahwärmenetze – unter anderem in seinem Heimatort – unterhält, werde die Dorfheizung in Bayrischzell bauen und betreiben.

Storr nutzte dann auch gleich die Gelegenheit und stellte sich den Gemeinderäten vor. Er beabsichtige, eigens für das Projekt eine GmbH mit zwei weiteren Gesellschaftern zu gründen. „Als Sicherheit, falls einer von uns ausfällt“, erklärte er. Ziel sei nach wie vor, dass die auf dem Parkplatz des Schwebelifts geplante Heizzentrale 2023 ans Netz geht. Das Material sei derzeit lieferbar. Allerdings hake es eher am Personal, um es auch zu verbauen.

Auch wegen der immer schneller steigenden Baukosten werde man zügig eine Informationsveranstaltung ansetzen, um die Verträge mit den Bürgern zu fixieren und dann schnell loslegen zu können. „Die Preisgarantieren gelten immer nur zwei bis drei Monate“, erklärte Storr. Auch die Förderung von derzeit 45 Prozent werde wohl nicht auf ewig gewährt.

Bürgermeister warnt vor „davonlaufenden Kosten“

Vor „davonlaufenden Preisen“ hatte zuvor schon Kittenrainer gewarnt. Schon jetzt könne man die ursprünglich kalkulierten Kosten nicht mehr halten – was am Ende natürlich auch die anschließenden Haushalte zu spüren bekommen werden. Zwar habe die Gemeinde bereits einige Vorverträge schließen können, es gebe aber schon noch Lücken im geplanten Netz. So müssten etliche Hausverwaltungen erst noch ihre wegen Corona verschobenen Eigentümerversammlungen nachholen, um einen entsprechenden Beschluss fassen zu können.

Die Lücken im Netz zu schließen, sei aber entscheidend für einen wirtschaftlichen Betrieb, betonte Storr. „Jeder Meter, den ich leer durch die Straßen graben muss, ist teuer.“ Noch unrentabler weil mit komplizierten Verträgen verbunden, sei allerdings eine Abkürzung der Leitungsstrecken über private Grundstücke, antwortete Kittenrainer auf die Frage von Regina Bleier (CSU). Dass sich zumindest der Weg von der Heizzentrale an der Sudelfeldstraße runter ins Zentrum rentiert, dafür wird die Gemeinde selbst sorgen. Sie hat Storr bereits zugesichert, ihre eigenen Gebäude an die Dorfheizung anzuschließen. Auch der katholische Kindergarten und das Pfarrheim seien dabei, versicherte Kittenrainer.

Unternehmer soll Fläche für Heizwerk pachten

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte dann, das Projekt an Storr zu übergeben und ihm die Fläche auf dem Schwebeliftparkplatz zu noch festzulegenden Konditionen zur Pacht anzubieten. Nun sei es am Unternehmer, die Bürger zeitnah über die Anschlusskosten zu informieren, meinte auch Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU). Wegen der steigenden Energiekosten würden derzeit viele über eine andere Heizmethode nachdenken. „Wenn wir mit der Dorfheizung nicht Gas geben, fallen sie weg und suchen sich was anderes.“

