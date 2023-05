Mehmet‘s Kebap – Neueröffnung in Miesbach

Mehmet‘s Kebap: Eröffnung in Miesbach © Steffen Gerber

Am 04.05.2023 eröffnet Mehmet‘s Kebap im Herzen Miesbachs. Genießen Sie regionale, türkische Spezialitäten für Vegetarier und saftige Döner für Fleischliebhaber.

Nach 30 Jahren erfüllt sich endlich ein lang gehegter Traum von Mehmet Basbug, indem es nun möglich ist, die Leidenschaft in einem eigenen Geschäft zum Leben zu erwecken. Die Gastronomie ist inzwischen Teil seiner Identität geworden.

Schon in jungen Jahren durfte Mehmet Basbug in den Familienbetrieben seiner Eltern mitarbeiten. Als eines von fünf Kindern war Mehmet Basbug in der Fischhandlung in Izmir (Türkei) und in den Restaurants immer dabei. Das Kochen stellt für ihn sowohl privat als auch beruflich eine wahre Berufung dar.

Mehmet‘s Kebap bietet für alle Liebhaber der türkischen Küche mehr als nur einen frischen und saftigen Döner im selbstgebackenen Fladenbrot.

Mehmet‘s Döner: Selbstgebackenes Fladenbrot für besonders schmackhaften Döner © Steffen Gerber

Frische Teigtaschen, gefüllt mit türkischem Schafskäse, Spinat und Hackfleisch, bieten in Kombination mit verschiedenen Beilagen das ideale Mittagessen oder den perfekten Abschluss nach einem Arbeitstag. Auch für Vegetarier ist viel geboten. Frisches regionales Grillgemüse, das mit ausgewählten Gewürzen für die vegetarischen Variationen zubereitet wird, verleiht einen einzigartigen Geschmack.

Mehmet‘s Kebap hat auch für Vegetarier einiges im Angebot © Mehmet‘s Kebap

Weitere Köstlichkeiten aus der Speisekarte sind zum Beispiel Fischsorten und Calamari mit Brot und einer selbstgemachten Soße nach einem Geheimrezept. Mehmet Basbug freut sich bereits auf alle Kundinnen und Kunden, die schon seit einiger Zeit auf die Rückkehr gewartet haben. Denn viele kennen Mehmet Basbug bereits aus der mehr als zehnjährigen Tätigkeit in einem türkischen Imbiss in Miesbach.

Mehmet's Kebap: Statt Fleisch gibt es alternativ Calamari im Fladenbrot © Mehmet‘s Kebap

Mit großer Freude erwartet Mehmet‘s Kebap nun im Herzen von Miesbach alle Freunde des guten Geschmacks.

Impressionen aus Mehmet‘s Kebap Imbiss in Miesbach Fotostrecke ansehen

Kontakt

Mehmet‘s Kebap

Rathausstraße 4

83714 Miesbach