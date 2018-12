Ein bisschen wie die Wok-WM

Es war tatsächlich eine Mordsgaudi und ein spannender Wettbewerb. Zur 1. Luftmatratzen-Weltmeisterschaft in der Schlierseer Vitalwelt war zwar ein Drittel des angemeldeten Feldes nicht erschienen, das tat dem Spaß aber keinen Abbruch.

Schliersee – Die Wende ist entscheidend, die Technik von Martin Bayer am erfolgversprechendsten. Aber: Man muss sie schon gut beherrschen. Der 45-jährige Münchner überraschte bei der 1. Luftmatratzen-Weltmeisterschaft in Schliersee mit seiner Taktik. Er drehte seine Matratze erst gar nicht, sondern legte den Rückwärtsgang ein, nachdem sein Sportgerät den Beckenrand touchiert hatte. Das Rückwärts-Paddeln geht nicht ganz so schnell, aber die gesparte Zeit machte das wett. Doch: Die Technik will gelernt sein. Nicht nur einer der insgesamt 21 Teilnehmer scheiterte daran, Bayers Erfolgsrezept zu kopieren. Der traf im Finale über 150 Meter Brust auf Florian Grad aus Bichl – und gewann. Um Punkt 13.33 Uhr stand der erste Luftmatratzen-Weltmeister der Geschichte fest. „Den Titel wirst Du nie wieder los“, sagte Moderator Michael Seyberth zu Bayer beim Sieger-Interview. Bayer gewann nicht nur die Ehre, sondern auch eine Reise im Wert von 2500 Euro.

+ Titelträger Martin Bayer (mit Pokal), Vizeweltmeister Florian Grad (3.v.l.) und Dritter Dennis Medvejsek bei der Siegerehrung. © Thomas Plettenberg

Richtig warmgepaddelt hatte sich der Münchner aber erst im Viertelfinale. Zuvor waren andere schneller gewesen. Der als Eishockeyspieler bekannte Georg Schöpf etwa, der unter dem Alias-Namen „das Amphibienfahrzeug aus Miesbach“ antrat. Wer sich kein zünftiges Pseudonym ausdachte, dem gab Seyberthhalt eines. Beyer taufte der Moderator „Jack Sparrow aus München“. Lokalmatador Maximilian Schwab, wurde als „Flipper aus Schliersee“ vorgestellt, ferner gab es einen „Wasserbüffel vom Tegernsee“ (Tobias Halmbacher) oder auch den „Hammerhai aus Nördlingen“. Einer WM würdig, waren eben nicht nur Einheimische am Start. Auch aus Bad Feilnbach, Rosenheim und Poing kamen Starter. Doch das Feld war merklich ausgedünnt. Eigentlich sollten 32 Athleten da sein. Ein paar sagten ab, andere fehlten unentschuldigt. Egal. Denn somit war nur die Vorrunde (50 Meter Brust) schneller vorbei.

Verrückte Ideen in Schliersee: Damit ging es los

Der Wettkampf steht bekanntlich in der Tradition der „verrückten Ideen“, die sie in Schliersee seit ein paar Jahren erlauben. Anders als das Liebesexperiment oder die Sitzfleisch-Challenge wird es aber keine einmalige Sache bleiben. „Das werden wir definitiv wiederholen“, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer, „vielleicht sogar auf dem See.“ Mit dem Geschehen im Becken war er auch hoch zufrieden: „Eine coole Aktion.“ Etwas mehr hätte sich Schnitzenbaumer allerdings außenrum gewünscht: nämlich Zuschauer. Ein paar Handvoll Besucher, „da hätten wir uns mehr erwartet“. Hatte das Organisationsteam rund um Projektleiter Daniel Wagner doch einiges aufgefahren. Neben dem Moderator auch DJ und Live-Übertragung ins Forum der Vitalwelt und im Internet.

