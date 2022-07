Evangelische Kirche Miesbach: Neue Projekt- und Quartiersmanagerin stellt sich vor

Obwohl ihr Wirkungsbereich noch eine Baustelle ist, entwickelt Marlies Mehrer schon viele Ideen, wie sich das neue Foyer im evangelischen Gemeindehaus in Miesbach mit Leben füllen lässt. © Thomas Plettenberg

Dass die neuen Räume der evangelischen Kirche in Miesbach fertig werden, darum kümmern sich die Bauarbeiter. Dass sie danach mit Leben gefüllt werden, ist die Aufgabe von Marlies Mehrer (30).

Miesbach – Die neue Mitarbeiterin ist schon da, ihr Schreibtisch noch nicht. Wobei: Ein eigenes Büro bekommt Marlies Mehrer (30) im evangelischen Gemeindehaus in Miesbach sowieso nicht. Die Projekt- und Quartiersmanagerin wird da sitzen, wo sich am meisten rührt: im neuen Foyer zwischen Saal und Kirche. Aktuell sei davon noch nicht viel zu sehen, meint Mehrer und zieht die milchige Bauplane zur Seite. „Bitte nicht reintreten“, sagt sie und deutet auf die graue Masse am Boden. „Der Estrich ist noch nicht trocken.“

Ab Mitte Oktober soll die Botschaft lauten: „Bitte eintreten.“ Dann nämlich soll das neue Herz des Gemeindelebens so richtig zu schlagen beginnen. Mit Veranstaltungen, Kursen, Besprechungen und sogar Coworking. Für alle Generationen, Geschlechter und Religionen: „Inklusiv statt exklusiv“, sagt Mehrer. Ein lebendiger Treffpunkt für jeden, der Freude an Begegnung hat. Dass sich der „erwünschte Trubel“ auch einstellt, dafür soll die 30-Jährige Weyarnerin sorgen. Sie besetzt die eigens dafür geschaffene Vollzeitstelle, die vom EU-Förderprogramm Leader und von der Stiftung Deutsches Hilfswerk finanziert wird. Vorerst für ein Jahr, aber mit der Option auf Verlängerung.

Eigengewächs aus der Kirchengemeinde

Umso besser, dass Mehrer keine Einarbeitungszeit brauchte. Die gebürtige Agathariederin ist ein Eigengewächs der Miesbacher Kirchengemeinde, hat hier sämtliche Stationen der Kinder- und Jugendarbeit durchlaufen. Zuletzt saß sie im Kirchenvorstand. wo sie dann auch als erstes von der neuen Stelle gehört habe. Und je mehr sie davon erfuhr, desto mehr habe sie gespürt, „dass ich genau das machen will“, erzählt Mehrer. Also reichte die gelernte Erzieherin und zu dem Zeitpunkt gerade Mitarbeiterin im Kindergarten Wall ihre Bewerbung ein – mit Erfolg.

Seit Ende Juni ist Mehrer nun die neue Projekt- und Quartiersmanagerin . Parallel absolviert sie noch ein Fernstudium im Bereich Sozialpädagogik und -management. Denn neben besagter Netzwerkarbeit ist sie auch für Quartiersentwicklung und Sozialraumanalyse zuständig. Mehrer aber will sich schon jetzt in der Aufbauphase nicht in der Theorie verlieren, sondern lieber praktische Akzente setzen. Als eins ihrer wichtigsten Ziele nennt sie die Koordination und die Gewinnung von Ehrenamtlichen.

Dass sie hier nicht bei Null anfangen muss, liegt an der schon immer sehr regen Kirchengemeinde. Rund 250 Menschen würden sich regelmäßig und in unterschiedlichster Weise einbringen, berichtet die 30-Jährige stolz. Im neuen Foyer soll dieses Engagement nun noch viel niederschwelliger und unkomplizierter möglich sein. Hier müsse niemand einen Termin vereinbaren, anrufen, schreiben oder vor geschlossener Bürotür warten. „Ich“, versichert Mehrer, „bin immer ansprechbar.“ So sollen auch spontane und noch nicht ausgearbeitete Ideen eine Chance auf Umsetzung bekommen. Wie, darum will sich die 30-Jährige mit ihren Kontakten kümmern. Von der Suche nach einem passenden Raum und Termin über Tische, Stühle und Technik bis hin zum Anwerben und Einladen von weiteren Mitwirkenden und Teilnehmern sowie der Budgetplanung und Abrechnung.

Eröffnungsprogramm steht schon fest

Schon zur Eröffnung des neuen Foyers soll sich einiges rühren: Gleich zehn Tage lang soll das Eröffnungsprogramm ab Freitag, 14. Oktober, umfassen, kündigt Mehrer an. Die ersten Punkte stehen schon: eine lange Nacht der Musik, öffentliche Chorproben, ein Pub-Quiz, Kinderspiele und – als komplett neues Format – die „15 Minuten Kulturmomente“. Ob Lesung, Musik oder Kunst: „Das passt in jeden Feierabend“, sagt Mehrer. Und soll so auch Menschen zu einem Besuch im Foyer gewinnen, die selbst nicht Teil der evangelischen Gemeinde sind. „Auch die Öffnung nach außen ist Teil des neuen Konzepts“, erklärt die 30-Jährige.

Sie freut sich, wenn sich die Räume mit Leben füllen. Auf einen eigenen Schreibtisch verzichtet Mehrer dabei gern. Sie ist lieber da, wo was los ist. Mittendrin.

Unterstützung gesucht

Mit der Fertigstellung des neuen Foyers im evangelischen Gemeindehaus Miesbach öffnet auch das Inklusionscafé seine Türen. Immer donnerstags zur Marktzeit in Miesbach werden die Schüler des Anton-Weilmaier-Förderzentrums in Hausham hier die Gäste bewirten. Um den Jugendlichen mit Handicap hierbei etwas unter die Arme greifen zu können, sucht Marlies Mehrer ab sofort nach ehrenamtlichen Helfern. Wer Interesse hat, kann sich unter marlies.mehrer@elkb.de sowie unter 0 80 25 / 13 89 und im Pfarramt melden.

