Fachhochschule Kufstein Tirol: Entdecke den FH-Campus und die Science Labs

Interessierte haben am 22. Juni die Möglichkeit, bei spannenden Workshops der technischen Studiengänge teilzunehmen und den Campus persönlich kennenzulernen. © Kufstein

Die Studiengänge der FH Kufstein Tirol sind international und praxisnah ausgerichtet. Am 22. Juni öffnen die technischen Studiengänge ihre Science Labs für Interessierte.

Die FH Kufstein Tirol bildet seit 25 Jahren in technisch-wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Ausrichtung Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. In den Studiengängen werden modernste Inhalte am Puls der Zeit praxisnah und persönlich vermittelt. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung – ein ganzes Semester an einer der 210 Partnerhochschulen im Bachelor-Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche. Eine Reihe von Studiengängen richtet sich speziell an Berufstätige und bringt damit Job und Familie mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Einklang.

Einblick in die modernen Hörsäle der Kufsteiner Fachhochschule. © FH Kufstein Tirol

Einblick in die Welt der Technik an der FH Kufstein Tirol

Die technischen Bachelorstudiengänge laden Interessierte am 22. Juni von 10:00 bis 13:00 Uhr zum ersten Tech-Day mit insgesamt fünf facettenreichen Workshops ein. Die Teilnehmenden können sich für zwei Workshops anmelden und erhalten einen interessanten Einblick in die Forschung und die Studiengänge. Teilnehmen können alle, Vorkenntnisse sind nicht notwendig - vor allem für Schulen bietet sich der Tech-Day als spannende Exkursion an. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Campus persönlich erleben

Im Rahmen des Open House berät die Kufsteiner Fachhochschule am 22. Juni von 17:00 bis 19:00 Uhr Interessierte individuell zu den insgesamt 24 Studiengängen, sowie zu den Themen berufsbegleitend studieren und Technik studieren. Individuelle Fragen zum Wunschstudium, Bewerbungsprozess, Aufnahmeverfahren und zum Auslandsemester können persönlich gestellt werden. Interessierte haben die Möglichkeit das moderne Gebäude sowie die Labore bei der Campus-Tour zu erkunden und somit einen Einblick in den Hochschulalltag zu erhalten.

Die Gäste erhalten einen guten Einblick in den Hochschulalltag und das Leben am Campus. © FH Kufstein Tirol

Fachhochschule Kufstein Tirol: Studium mit Lehrabschluss

Der Zugang zum Fachochschul-Studium ist in Österreich schon seit vielen Jahren auch für Absolvent:innen einer dreijährigen Lehre bzw. einer dualen Ausbildung möglich. Die Hochschulreife wird mit maximal drei Zusatzprüfungen, die im ersten Studienjahr absolviert werden, ersetzt. An der FH Kufstein Tirol gibt es dafür eigene Vorbereitungskurse, die sowohl vor Ort als Vorlesung oder aber online besucht werden können.

Interessierte können sich noch jetzt einen Studienplatz für den Studienstart in diesem Herbst online sichern.

Kontakt

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Andreas Hofer-Straße 7

A-6330 Kufstein

Telefon: + 43 5372 71819

E-Mail: info@fh-kufstein.ac.at

Anmeldung und Informationen: www.fh-kufstein.ac.at