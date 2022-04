Kufsteiner FH-Campus wieder vor Ort erleben

Die FH Kufstein Tirol lädt zum Tag der Offenen Tür wieder an den Campus nach Kufstein ein. © FH Kufstein Tirol

Die FH Kufstein Tirol bietet einen modernen Campus mit einem facettenreichen Studienangebot. Interessierte können sich am 30. April beim Open House persönlich über die Fachhochschule informieren.

Die FH Kufstein Tirol bildet seit 25 Jahren in technisch-wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Ausrichtung Fachkräfte aus, die weltweit gefragt sind. Nach zwei Jahren Online-Format des Open House lädt die Fachhochschule wieder an den Kufsteiner Campus. Interessierte können sich am Samstag, den 30. April von 10:00 bis 13:00 Uhr über die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge informieren und individuell beraten lassen.

Open House an der FH Kufstein Tirol Wann? 30. April – 10:00 bis 13:00 Uhr Nähere Informationen zum Open House finden Sie hier

Unsere Lehrenden und das Organisationsteam freuen sich bereits jetzt die Interessent:innen wieder an unserem Campus persönlich begrüßen zu dürfen. Auf unsere Gäste wartet wieder ein spannendes Programm und anschließend lädt die International Student Residence und Kufsteiner Innenstadt zum Erkunden und Verweilen ein.

Die Hochschulleitung, Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch und Prof. (FH) Dr. Mario Döller (v.l.n.r), freut sich auf den Tag der Offenen Tür. © FH Kufstein Tirol

Campus persönlich erleben

Die Lehrenden der FH Kufstein Tirol stellen die Studiengänge persönlich vor und geben den Interessent:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die technischen Labore erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Individuelle Gespräche mit Lehrenden und Studierenden bieten eine gute Chance sich persönlich kennenzulernen und offene Fragen zu stellen.

Geführte Rundgänge durch das FH-Gebäude bieten einen guten Einblick in den Hochschulalltag und das Leben am Campus. © FH Kufstein Tirol

Beratungsgespräch in der Master Lounge

Interessierte können sich für individuelle Beratungsgespräche zu den insgesamt 12 Masterstudiengängen mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Masterinteressierte haben die Möglichkeit exklusiv offene Fragen zu stellen sowie die Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen.

Interessierte erhalten auch einen Eindruck von den Laboren der FH Kufstein Tirol. © FH Kufstein Tirol

Studium mit Lehrabschluss

Der Zugang zum Fachhochschul-Studium ist in Österreich schon seit vielen Jahren auch für Absolvent:innen einer dreijährigen Lehre bzw. einer dualen Ausbildung möglich. Die Hochschulreife wird mit maximal drei Zusatzprüfungen, die im ersten Studienjahr absolviert werden, ersetzt. An der FH Kufstein Tirol gibt es dafür eigene Vorbereitungskurse, die sowohl vor Ort als Vorlesung oder aber online besucht werden können.

Einblick in die modernen Hörsäle der Kufsteiner Fachhochschule. © FH Kufstein Tirol

Berufsbegleitend studieren

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge speziell für Berufstätige an und bringt damit Job und Familie mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Einklang. Am Tag der Offenen Tür bietet der ergänzende Vortrag „Berufsbegleitend studieren“ den Interessent:innen einen guten Einblick, wie sich Studium und Beruf perfekt organisieren lassen.

Vielseitig und zukunftssicher

Die Kufsteiner Fachhochschule bietet modernste Inhalte am Puls der Zeit und fokussiert in den 24 Studiengängen die bedeutenden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die Studierenden werden auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet und zu weltweit gefragten Fachkräften ausgebildet. Im Normalfall finden die Lehrveranstaltungen überwiegend in Präsenzlehre am Campus statt. In den vergangenen Semestern hat die FH Kufstein Tirol pandemiebedingt auf Online-Lehre umgestellt und bewiesen, dass alle Studierenden das laufende Semester erfolgreich abschließen konnten.

Studienplatz für Herbst 2022

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelorinteressierte bis 22. Mai, für Masterinteressierte bis 03. Mai 2022 möglich.

Save the dates: - Open House: 30. April 2022 - Anmeldeschluss Bachelorstudium: 22. Mai 2022 - Anmeldeschluss Masterstudium: 03. Mai 2022

Kontakt

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Andreas Hofer-Straße 7

A-6330 Kufstein

Telefon: + 43 5372 71819

E-Mail: info@fh-kufstein.ac.at

Anmeldung und Informationen: www.fh-kufstein.ac.at