FH Kufstein Tirol: Jetzt noch Studienplatz für Herbst 2023 sichern

Das Studium an der FH Kufstein Tirol ist auch ohne Abitur mit einem Lehrabschluss möglich. © FH Kufstein Tirol

Die Onlinebewerbung für ausgewählte Bachelor- und Masterstudiengänge ist noch bis Anfang September möglich. Die Kufsteiner Fachhochschule ermöglicht es, auch ohne Abitur mit einem Lehrabschluss ein Studium zu beginnen – auch in berufsbegleitender Form.

Die FH Kufstein Tirol ist international mehrfach ausgezeichnet, steht für hervorragende Lehre und persönliche Betreuung der 2.200 Studierenden und bietet insgesamt 24 Studiengänge im technisch-wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich. Interessierte können sich mit einem einfachen Online-Anmeldeverfahren noch bis zum 03. September 2023 auf einen Studienplatz für das Wintersemester 2023/24 bewerben und zwischen einem vor Ort oder einem Online-Aufnahmegespräch wählen, welches bereits eine Woche später stattfindet. Wer sich vor Studienbeginn den Kufsteiner Campus nochmal persönlich anschauen möchte, ist herzlich zu einer Campus-Infotour nach Tirol eingeladen.

Der moderne Campus kann bei einer Infotour vor Studienbeginn im Herbst nochmal besichtigt werden. © FH Kufstein Tirol

Studium auch ohne Abitur

Eine Besonderheit des österreichischen FH-Systems ist der Zugang auch ohne Abitur, der in allen Bachelorstudiengängen möglich ist. Voraussetzung ist ein einschlägiger Lehrabschluss/eine duale Ausbildung oder die facheinschlägige Fachhochschulreife. Das Abitur wird im Rahmen der ersten zwei Studiensemester durch Zusatzprüfungen ersetzt – ohne Verlängerung der Studienzeit. Um Studienanfänger:innen bestmöglich zu unterstützen, bietet die Hochschule eigene Vorbereitungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch an. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen steht auch einem weiterführenden aktiven Studium im Master an der FH Kufstein Tirol nichts mehr im Wege: Alle Zugangsvoraussetzungen sind erfüllt.

Studium für Berufstätige

Die berufsbegleitenden Studiengänge ermöglichen die Vereinbarkeit von Weiterbildung und Karriere. © FH Kufstein Tirol

Die FH Kufstein Tirol ist seit 2012 als familienfreundliche Hochschule zertifiziert und legt großen Wert auf Integrierbarkeit von Beruf, Studium und Familie. Deswegen bietet die Hochschule mit ihren berufsbegleitenden Studiengängen die Möglichkeit, dennoch ein Bachelor- oder Masterstudium in der Regelstudienzeit zu absolvieren und der Karriere einen Kick zu verpassen. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags in Kleingruppen mit maximal 30 Teilnehmenden statt, die Kosten sind auf den österreichischen Studienbeitrag von knapp 364 Euro pro Semester beschränkt. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem, Studium und Familie miteinander zu verbinden. Internationale Erfahrungen sammeln die Studierenden in einer intensiven Auslandswoche. Berufsbegleitend an der FH Kufstein Tirol zu studieren bedeutet übrigens nicht, dass eine Beschäftigung in einem Unternehmen Voraussetzung ist. Vielmehr bezeichnet das Attribut berufsbegleitend die Organisationsform, die es ermöglicht, neben dem Studium einen Beruf auszuüben.

Aufnahmetermine Studienjahr 2023/2024 Anmeldeschluss 30.07.2023 – Aufnahmegespräch 03.08.2023 Anmeldeschluss 03.09.2023 – Aufnahmegespräch 07.09.2023

Kontakt

Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH

Andreas Hofer-Straße 7

A-6330 Kufstein

Telefon: + 43 5372 71819

E-Mail: info@fh-kufstein.ac.at

Web: www.fh-kufstein.ac.at