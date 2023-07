„Damit das Haus läuft“: neuer Familienrichter und Geschäftsführerin am Amtsgericht

Von: Joshua Eibl

Freuen sich auf ihre Aufgaben: die neue Geschäftsführerin Sandra Bauer und Familienrichter Peter Sohn. © sts

Seit Anfang dieses Jahres gibt es eine neue Geschäftsführerin und einen neuen Richter am Amtsgericht Miesbach.

Miesbach – „Ich bin eigentlich für alles zuständig, damit das Haus läuft“, sagt Sandra Bauer und lacht. Sie ist neue Geschäftsführerin des Amtsgerichts Miesbach und damit für den reibungslosen Ablauf im Haus verantwortlich: „Ich bin vom Haushalt bis hin zum Personal zuständig.“ Aktuell seien es zwei Schwerpunkte, die ihre Arbeit prägen: die Einführung der E-Akte sowie die Koordination der Dachsanierung des Hauses an der Rosenheimer Straße. „Die extreme Breite an Aufgaben macht mir Spaß. Ich habe immer Abwechslung bei meiner Arbeit.“ Die 45-Jährige war vor ihrem Amtsantritt in der Kreisstadt vor einigen Monaten acht Jahre lang als Rechtspflegerin tätig und arbeitete danach als Bezirksrevisorin.

Neuer Familienrichter: Wechsel von München ins Oberland

Gut eingelebt hat sich auch der neue Familienrichter am Amtsgericht Miesbach: Peter Sohn. Er wechselte von München ins Oberland – auch zuvor war er als Familienrichter tätig. Den gebürtigen Miesbacher zog es Ende September wieder zurück in die Heimat, und seit diesem Frühjahr ist er für Familienangelegenheiten am Amtsgericht zuständig. „Die Einarbeitung ist mir sehr leicht gefallen“, berichtet Sohn. „Der Kinderbereich liegt mir sehr am Herzen.“

Das Familienrecht sei mit dem Strafrecht zusammen auch das komplexeste und damit anspruchsvollste. „Das Schöne ist, wenn man mit der betroffenen Familie zusammen eine Vereinbarung findet und diese dann auch hilft“, berichtet er.

Auch das Amtsgericht zeigt sich erleichtert über den 40-jährigen Neuzugang: „Wir hatten zuvor drei Proberichter und freuen uns nun sehr, mit Peter Sohn einen erfahrenen Familienrichter aus München bekommen zu haben“, unterstreicht der Direktor des Amtsgerichts, Klaus-Jürgen Schmid.