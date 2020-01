In einem Waldstück bei Hundham brannte am Donnerstagabend (16. Dezember) ein Schuppen nieder. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

Fischbachau - Schock in der Abendstunde: Am Abend des 16. Januar entdeckten Anwohner, dass ein in einem Waldstück zwischen Hundham und Bad Feilnbach ein Lagerschuppen brannte.

Hundham: Schuppen steht aus ungeklärter Ursache in Flammen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Schuppen in Vollbrand. Die eingesetzten 98 Feuerwehrkräfte der freiwilligen Feuerwehren Fischbachau, Hundham, Elbach, Wörnsmühl, Bad Aibling, Bad Feilnbach, Hausham und Miesbach konnte ein Übergreifen des Brandes auf den Wald, in dem sich der Schuppen befand, verhindern. Der Schuppen selbst brannte jedoch komplett nieder, hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 – 100.000 Euro.

Schuppenbrand bei Hundham: Feuerwehrmann verletzt

Während der Löscharbeiten wurde ein 21-jähriger Feuerwehrler aus Hundham leicht verletzt. Zudem befand sich das Bayrische Rote Kreuz mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Auch mehrere Polizeikräfte der Polizeiinspektionen Brannenburg und Miesbach sowie der Kripo Rosenheim. Aktuell werden Ermittlungen zur Brandursache geführt.

