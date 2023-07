Bis der Finger blutet: 250 Zuschauer verfolgen Bayerische Meisterschaften in Miesbach

Von: Joshua Eibl

Die beiden Erstplatzierten bei den Senioren I schwer lassen sich hochheben: Alfred Finger (l.) vom Schlierachgau nach dem Duell mit Sieger Anton Bader (Ammergau) aus Warngau. © MKF_MaxKalup

Benedikt Bader hängt sich mit ganzer Kraft in den Lederriemen, das Blut läuft ihm über die Hand. Mit schmerzverzerrtem Gesicht versucht der Warngauer seinen Gegner über den Tisch zu ziehen.

Miesbach – Benedikt Bader hängt sich mit ganzer Kraft in den Lederriemen, Blut läuft ihm über die Hand. Für fünf Sekunden scheint die Zeit stehenzubleiben. Der diesjährige Sechste der Deutschen Meisterschaft der Jugend beißt gegen den deutschen Vizemeister die Zähne zusammen – der Ring bewegt sich keinen Millimeter. Doch mit letzter Kraft fährt Bader seinen fünften Sieg in Folge ein.

Zeit zum Feiern bleibt dem Starter des Schlierachgaus keine: Baders Verschnaufpause dauert nur 90 Sekunden, dann ist er wieder an der Reihe. Als letzter ungeschlagener Fingerhakler betritt er die Bühne im Miesbacher Festzelt, steht nach sechs Siegen bei der 68. Bayerischen Meisterschaft am Miesbacher Volksfest unter den besten sechs Haklern Bayerns.

Fingerhakeln: Taktik spielt im Kampfsport eine wichtige Rolle

Vor rund 250 Zuschauern macht sich Bader wieder bereit. „Beide Hakler fertig? Zieht!“, schreit der Schiedsrichter, und schon taucht Bader mit einem Großteil seines Körpers ab. Der Warngauer stützt sich sofort mit seinem zweiten Fuß unter dem Tisch ab: Das macht es für die Gegner doppelt schwer. „Ich versuche, mittig zu bleiben und nicht gleich mit voller Kraft zu ziehen“, erklärt der Warngauer später seine Taktik. Sobald der Kontrahent ungewollt eine Verschnaufpause einlegt, wittert Bader seine Gelegenheit.

Zog seine Kontrahenten reihenweise über den Tisch: Benedikt Bader (r.) belegte den vierten Platz der Jugend bei den Bayerischen Meisterschaften in Miesbach. © Joshua Eibl

Die Hand zur Faust zusammengeballt, versucht er mit ganzer Kraft, den Gegner über den Tisch zu ziehen. „Auf keinen Fall darf der Ring rausrutschen, sonst hast du schon verloren.“ Doch im siebten Duell binnen einer Stunde passiert es: Baders Haut hält dem Druck nicht stand, seine Finger reißen auf. Blut läuft ihm die Hand hinunter – kurzzeitig wird der Wettkampf unterbrochen. Doch mit seiner bereits lädierten schwächeren Hand kann er seinem Gegner kaum etwas entgegensetzen. Seine erste Niederlage.

Wunde Hände sind Alltag: Sportler gehen über die Schmerzgrenze hinaus

Das Ende seiner Meisterschaftshoffnungen bedeutet die Pleite noch nicht. Jeder Hakler kann sich eine Niederlage erlauben. „Dann ist der Druck aber groß“, sagt Bader. Eine weitere bedeutet das Aus. Der Lokalmatador wechselt erneut auf den anderen Ziehfinger – auch dieser ist bereits so dick wie ein Zeh. „Ich kenne meine Gegner schon, seit ich mit dem Hakeln angefangen habe“, sagt Bader. Er hat eine genaue Kampfstrategie. Bei leichteren Gegnern nimmt er zuerst seine schwächere linke Hand und wechselt erst später auf die rechte. Im Notfall kann er dann noch einmal wechseln. Er blickt seinem Gegner in die Augen – dieser hat bereits eine blutende Nase und ebenfalls wunde Hände davongetragen. Beide stemmen sich mit aller Kraft in den Riemen – doch Baders Wunden sind zu tief: Das Ausscheiden kann er diesmal nicht verhindern. Dabei ist Fingerhakeln nichts für Schwächlinge.

Von 29 Junghaklern wird der 17-Jährige letztlich Vierter. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber es geht noch besser.“ Bereits in fünf Wochen hat er bei der Alpenländischen Meisterschaft in Lenggries eine neue Gelegenheit. „Mein Ziel muss es sein, wieder mindestens genauso gut zu sein.“

Bader wird Vierter: „Brauchtum und das kameradschaftliche Miteinander“ wichtig

Wer glaubt, Bierkrüge zieren die Tische der Hakler, liegt falsch: Neben Fingerhanteln findet man an jedem Tisch zur Vorbereitung Magnesium. Intensiv hat Bader sich auf die Meisterschaften vorbereitet. „Wie man trainiert, ist ein Geheimnis“, sagt er und lacht. „Da hat jeder seine eigene Art.“ Er selbst trainiert vier- bis fünfmal in der Woche im hauseigenen Trainingskeller mit seinem Vater Anton Bader, der bereits seit über 30 Jahren für den Ammergau hakelt und auch in Miesbach wieder den Sieg in seiner Klasse holt. Was das Fingerhakeln für Benedikt Bader ausmacht? „Das Brauchtum und das kameradschaftliche Miteinander während des Wettkampfs.“

Ergebnisse Insgesamt nahmen 23 Schlierachgauer teil und holten den dritten Platz in der Mannschaftswertung 28 Punkten. Sieger im Kreis der neun Gaue wurde Auerberg (49). Beste Ergebnisse der Schlierachgauer: 4. Benedikt Bader (Jugend), 3. Georg Weiß (Senioren I Leicht), 2. Alfred Finger (Senioren I Schwer), 6. Lenz Gschwendtner (Senioren I Schwer), 2. Thomas Weber (Leichtgewicht), 2. Markus Weber (Mittelgewicht), 3. Anian Eberhardt (Halbschwergewicht), 6. Markus Hailer (Schwergewicht)