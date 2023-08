Goldene Hochzeit: Humor und viele Gemeinsamkeiten

Von: Christine Merk

Die Hochzeit vor 50 Jahren fand in der Kirche in Wörnsmühl statt. © Thomas Plettenberg

Luise und Klaus Antretter feiern goldene Hochzeit. Das Ehepaar ist seit 50 Jahren verheiratet.

Fischbachau – Luise und Klaus Antretter sind sich das erste Mal 1968 im Treppenhaus der Berufsschule in Miesbach begegnet. „Wir waren uns sofort sympathisch“, erinnert sich Klaus Antretter. Aus der Sympathie wurde die große Liebe. Fünf Jahre nach der Begegnung in der Schule gaben sich die beiden in der Kirche in Wörnsmühl das Jawort. Nun haben sie ihre Goldene Hochzeit gefeiert.

Goldene Hochzeit: Luise und Klaus Antretter blicken auf 50 gemeinsame Jahre zurück

Wenn Klaus und Luise Antretter zurückblicken, können sie stolz sein auf das, was sie gemeinsam geschafft haben. Nach der Hochzeit zog das junge Paar in eine Wohnung im Elternhaus von Luise in Vordereben. In Miesbach stieg der Junior in die Firma seines Vaters Karl Antretter ein. Er war gut vorbereitet, hatte in München eine Lehre als Großhandelskaufmann und bei der Firma Heinrich in Miesbach eine Lehre als Installateur abgeschlossen. Luise war gelernte Friseurin.

Gratulation: (v.l.) Bürgermeister Stefan Deingruber überraschte Luise und Klaus Antretter mit Blumenstrauß und Urkunde. © Thomas Plettenberg

Die Firma des Vaters zu übernehmen, war das gemeinsame Ziel. So schloss Klaus Antretter, unterstützt von seiner Luise, in den folgenden Jahren die Meisterprüfung im Installateur- und die Meisterprüfung im Spenglerhandwerk ab und übernahm 1979 die Firma.

Tipp für glückliche Ehe: Humor und viele Gemeinsamkeiten

Auch im Privaten gab es in diesen Jahren Grund zu feiern. 1978 kam Tochter Stephanie zur Welt, 1983 machte die Geburt von Tochter Julia das Familienglück perfekt. So viel Verantwortung die eigene Firma auch mit sich brachte, nahmen sich die Antretters stets auch Zeit für Familienurlaube. Ihre Reisen – mit den Töchtern und später zu zweit – führten sie nach Spanien, in die USA und sogar nach China. Zuhause suchen Luise und Klaus Antretter Erholung am See.

Bis heute sind sie begeisterte Segler und haben ein Schiff am Chiemsee. Inzwischen sind dort auch schon die drei Enkelkinder immer wieder mit dabei. Was sie als Tipp für eine glückliche Ehe nennen? Da sind sich die beiden einig: Humor und viele Gemeinsamkeiten.