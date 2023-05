100 Jahre Trachtenwallfahrt: Oberlandler Gauverband lädt zu Jubiläum in Birkenstein

Von: Sebastian Grauvogl

Aufstellung vor dem Freialtar: ein Bild von der Trachtenwallfahrt 2022. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Trauer um die Gefallenen des Ersten Weltkriegs war 1923 der Anlass für die erste Trachtenwallfahrt des Oberlandler Gauverbands. Heuer folgt nun das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen.

Landkreis – Die damals noch frische Trauer um die Gefallenen des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) war es, die 1923 die 30 Vereine des Oberlandler Gauverbandes zur ersten gemeinsamen Wallfahrt nach Birkenstein bewog. Die Trachtler pilgerten zusammen mit den Vereinen d’Neuburgler aus Vagen, „Immergrün“ aus Au bei Bad Aibling, „Edelweiß“ aus Dettendorf-Kematen und dem „Verein zur Erhaltung der Volkstracht im Leitzachtal“ aus Bayrischzell (damals noch nicht Mitglied des Gauverbandes) zum Marienheiligtum hinauf. Der Beginn einer Tradition, die sich heuer an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 18. Mai) zum 100. Mal jährt.

Auch diesmal werden wieder mehr als 2000 Pilger aus 50 Vereinen erwartet, wenn um 9 Uhr der Abmarsch am Sportplatz in Fischbachau erfolgt. Zum Jubiläum haben die Wallfahrer diesmal eine eigens zu diesem Anlass entworfene und gestaltete Kerze im Gepäck, die der Gauverband für den Wallfahrtsort gestiftet hat, heißt es in der Pressemitteilung. Die Festmesse an der Kapelle, die traditionell jedes Jahr von einem anderen von den Vereinen vorgeschlagenen Pfarrer zelebriert wird, um den Wallfahrtskurat zu entlasten, werde dieser heuer aber selbst feiern. Gauvorstand Schorsch Englhart freue sich sehr, dass Kurat Hans Schweiger sofort zugesagt habe. Schließlich solle dieses besondere Jubiläum auch die örtlichen Verantwortlichen für die vielen gemeinsamen Trachtenwallfahrten würdigen.

Arme Schulschwestern von Anfang an dabei

Den Armen Schulschwestern, die diese Wallfahrt von Anfang an und damit 99 Jahre mit liebevoll gestaltetem Altarschmuck bereichert haben, war die 100. jedoch nicht mehr vergönnt. Wie berichtet, haben sich die Ordensfrauen Ende Oktober 2022 in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Doch ihre Nachfolgerinnen – die vier Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus Gars am Inn – sind bekanntlich bereits vor Ort und dabei, sich in Birkenstein einzuleben.

Auch der einstige Hauptanlass der Trachtenwallfahrt, das Kriegergedenken, spielt heute noch eine Rolle. So werde am neben dem Freialtar errichteten Soldatengrab das Libera gehalten und mit dem Lied vom „Guten Kameraden“ abgeschlossen, teilt der Oberlandler Gauverband mit. An die erste Wallfahrt erinnere eine an der Kapellensüdseite angebrachte Tafel, auf der alle Vereine festgehalten sind, die 1923 mit dabei waren.

In Sachen der für die Wallfahrt namensgebenden Tracht gab es 1949 eine Änderung, die bis in die Gegenwart bestand hat. So pilgerten die „Weiberleut“ da zum ersten Mal in der Mehrzahl im Spensergwand statt im Schalk und Mieder nach Birkenstein. 1950 habe Hans Seestaller dann vorgeschlagen, das „Kirchagwand“ besonders zu fördern. Obwohl dies allgemein befürwortet worden sei, habe es laut Gauverband viele Jahre gebraucht, bis der heute gewohnte Anteil erreicht war.

Anreise früher mit dem Zug

Geändert hat sich über die Jahre auch die Anreise. Da früher die meisten Teilnehmer mit der Bahn nach Fischbachau fuhren, begannen die Wallfahrten bis 1979 in Hammer. Mehrere Vereine pilgerten aber auch von daheim zu Fuß nach Birkenstein, so die Aiblinger und die Bayrischzeller. Ja sogar die Jachenauer scheuten den für sie besonders weiten Weg nicht. Nach der Kirche mit Predigt und Totengedenken kehrten die Wallfahrer zur Stärkung in den umliegenden Gasthöfen ein. Die Blaskapelle Fischbachau begleitete sie danach wieder nach Hammer hinunter, teilt der Gauverband mit.

Fürs Jubiläum der Trachtenwallfahrt hoffen die Organisatoren neben gutem Wetter vor allem auf eines: eine rege Beteiligung der Vereine.

