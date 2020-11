35 CO2-Ampeln für zwei Schulen: Fischbachau zapft Förderprogramm an

Um die Klassen ans regelmäßige Lüften zu erinnern, bestellt die Gemeinde FIschbachau nun 35 CO2-Messgeräte für ihre beiden Schulen. Möglich macht‘s ein Förderprogramm.

Fischbachau – Frische Luft ist gesund – in Corona-Zeiten ganz besonders. Seit feststeht, dass regelmäßiges Lüften die Infektionsgefahr in Innenräumen erheblich verringern kann, sind vor allem auch die Schulen dazu aufgerufen, für Durchzug in den Klassenzimmern zu sorgen. Wann es wieder so weit ist, die Fenster aufzumachen, zeigen CO2-Messgeräte an. Um möglichst viele Schulen mit den mobilen Sensoren auszustatten, hat das Kultusministerium Ende Oktober ein Förderprogramm aufgelegt. Und auch die Gemeinde Fischbachau will in den Topf greifen und so ihre beiden Schulen beim richtigen Lüften unterstützen.

Zuschuss von 7,27 Euro pro Schüler

7,27 Euro pro Schüler betrage die Förderung, berichtete Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) nun im Gemeinderat. Bei 345 Kindern und Jugendlichen an der Grundschule Elbach und der Mittelschule Fischbachau könne man so mit einem einmaligen Zuschuss von insgesamt rund 2500 Euro rechnen, erklärte Lohwasser. Entsprechende Angebote für die sogenannten CO2-Ampeln habe man bereits eingeholt. Um alle 35 Klassen-, Fachunterrichts- und Lehrerzimmer mit je einem Gerät für 149,64 Euro auszustatten, würden Kosten von 5237,40 Euro fällig. Abzüglich der Förderung müsse die Gemeinde als Sachaufwandsträger der Schulen also 2729,25 Euro als außerplanmäßige Ausgabe schultern.

Eine praktikable Lösung zu verhältnismäßig geringen Kosten, fand Lohwasser. Thomas Kantenseder (FaB) war anderer Meinung. „In einer Schulstunde von 45 Minuten wird man wohl einmal ans Lüften denken können“, fand Kantenseder. Bernhard Padeller (FaB) empfahl, nur die Hälfte an Geräten zu bestellen. Im Hundhamer Kindergarten habe man drei Sensoren für sieben Gruppen bestellt. Diese würden wöchentlich rotieren und hätten vollkommen gereicht. „Der Lerneffekt war in wenigen Wochen da.“

Bürgermeister: Lüften auch ohne Corona wichtig

Lohwasser blieb bei seinem Vorschlag. „Lüften ist wichtig, auch ohne Corona“, sagte er. Und auch Andreas Estner (FWG) fand, dass mehr Sauerstoff die Konzentrationsfähigkeit der Schüler fördere. Gegen die Stimme von Kantenseder beschlossen die Gemeinderäte dann letztlich auch die Anschaffung der 35 CO2-Ampeln.

Michael Gartmaier (CSU) regte noch an, auch zwei Luftreinigungsgeräte zu bestellen. Diese würden mit bis zu 3500 Euro pro Klassenzimmer bezuschusst. Er habe recherchiert, so Gartmaier, dass eine Anlage nur 2500 Euro koste. „Damit hätten wir also eine 100 Prozent-Förderung und die Geräte in der Hinterhand, falls wir sie doch mal brauchen.“ Kämmerin Veronika Rauscher entgegnete, dass die Fischbachauer Schulen die Voraussetzungen für den Zuschuss nicht erfüllen würden. So würden die Luftfilter nur dann gefördert, wenn die Klassenzimmer nicht ausreichend durch gezieltes Fensteröffnen gelüftet werden können.

Gartmaier wollte sich davon nicht abschrecken lassen. „Wir werden doch wohl irgendeinen innen liegenden Raum in unseren Schulen auftreiben können“, meinte er augenzwinkernd. Sein Antrag wurde dann jedoch nicht mehr behandelt.

