90 Jahre Barbaraverein Leitzachtal: Deshalb hat der Schaustollen so große Bedeutung für das 100-Jährige

Von Dieter Dorby

Im kleinen Rahmen, aber dafür in gelungener Form hat der Barbara-Verein Leitzachtal am Sonntag sein 90-jähriges Bestehen gefeiert.

Vom Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas unter Leitung von Pater Robin marschierte der Festzug anschließend mit den Fahnenabordnungen der Ortsvereine hinüber zum Gasthof Sonnenkaiser, wo unterwegs am Ehrenmal der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde. Zudem gab es ein Standkonzert der Musikkapelle Elbach am Sonnenkaiser.

Vereinsvorsitzender Martin Schmid zeigte sich zufrieden mit der Jubiläumsfeier: „Es war ein angenehmer Festtag, auch wenn es nur eine kleine Gedenkfeier war.“ Mit dabei waren die Kameraden aus Marienstein sowie der Patenverein St. Barbara aus Hausham, dem die Kameraden aus dem Leitzachtal ursprünglich angehörten.

Einst bei Hausham ausgegliedert

Wie berichtet, waren die Bergleute dort automatisch Mitglied, bis die Vereinsarbeit zu viel wurde. Deshalb wurde am 19. Juni 1932 der Verein im Leitzachtal gegründet. Insgesamt waren 55 Gäste dabei, die mit zwölf der insgesamt 40 Mitglieder der Leitzachtaler feierten. Denn viele, so erklärt Schmid, seien gesundheitsbedingt verhindert gewesen.

Schaustollen hat große Bedeutung

Der Haushamer Verein brachte zudem eine Barbara-Figur mit für den Schaustollen, der in Kürze saniert werden soll. Ein Projekt, das den Leitzachtaler Barbara-Verein seit Langem beschäftigt. Im Oktober sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Schmid rechnet mit einer Bauzeit von zehn bis zwölf Wochen. Die ursprünglich mit 150 000 Euro angesetzten Baukosten liegen nun bei 245 000 Euro. Grund sind auch hier die stark gestiegenen Tarife in der Baubranche.

Der Barbara-Verein erhofft sich viel von seinem dann wiedereröffneten Schaustollen. „Wenn man ihn wieder besichtigen kann, ist es für uns leichter, neue Mitglieder zu finden“, sagt Schmid. Immerhin gilt es, in zehn Jahren das 100. Gründungsjubiläum zu feiern.

Info und Mitarbeit: Wer mehr über eine Mitarbeit oder Mitgliedschaft beim St.-Barbara-Verein Leitzachtal erfahren will, meldet sich bei Vorsitzendem Martin Schmid unter Telefon 08028 / 691.

