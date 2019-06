Bürgermeister Josef Lechner sprach von einem „baukulturellen Totalschaden“: Das Landratsamt hat die Gemeinde beim Anbau für das Bildungshaus Achatswies überstimmt.

Fischbachau – Bürgermeister Josef Lechner (CSU) sprach von einem „baukulturellen Totalschaden“. Thomas Kantenseder (FaB) fand es „erbärmlich, dass wir Einheimische das so hinnehmen müssen“. Der Fischbachauer Bauausschuss überlegte sogar, Klage gegen die Entscheidung einzureichen, die das Landratsamt getroffen hatte – trotz des Risikos auf sechsstellige Schadensersatzforderungen. Doch am Ende entschlossen sich die Mitglieder, die Entwicklung hinzunehmen – „zähneknirschend“, wie Lechner betonte.

Gegenstand der Aufregung ist das Bildungshaus der Stadt München in Achatswies. Ein über 100 Jahre altes Jagdschloss, das auf einer Anhöhe nördlich des Ortskerns gut sichtbar Fischbachau überragt. Den Mitgliedern des Bauausschusses gefällt vor allem die Symmetrie des Gebäudes mit seinem Haupttrakt und den zwei Flügeln.

Ärger in Fischbachau: Anbau beim Bildungshaus Achatswies kommt

Doch diese Symmetrie ist in Gefahr. Denn die Stadtwerke München wollen das Haus um einen westlichen Anbau erweitern. Ein Unding für den Bauausschuss, der einen entsprechenden Antrag im Oktober zum wiederholten Male abgelehnt hatte. Diese Entscheidung wurde nun vom Landratsamt überstimmt: Die Fischbachauer hätten das Einvernehmen zum Anbau zu Unrecht verweigert, hieß es. Lechner blieb nur, den Bauausschuss über die Entwicklung zu informieren. Die Möglichkeit zum Widerspruch gebe es nicht, die Entscheidung sei gefallen. Auch der Plan, den Anbau durch den Denkmalschutz zu verhindern, lief ins Leere: Das Haus wurde zwar in den Denkmalschutz aufgenommen, berichtete Lechner. Doch die Denkmalschutzbehörde unterstütze den Anbau ausdrücklich.

Das wollte das Gremium zunächst nicht akzeptieren. Heinrich Isenmann (CSU) wies darauf hin, dass die Gemeinde als Kompromiss vorgeschlagen habe, im Norden des Hauses ein neues Gebäude zuzulassen, das über einen Verbindungsgang mit dem Bestand verbunden werden könnte. Das habe der Antragsteller aber aus Kosten- und organisatorischen Gründen abgelehnt. Dass ihnen nun ein Anbau aufgezwungen werde, wolle er nicht hinnehmen.

Lechner stimmte dem zu, mahnte aber zur Vorsicht: Das einzige Gegenmittel, das die Gemeinde gegen den Anbau habe, sei eine Klage. Da das Landratsamt aber bereits klar mitgeteilt habe, dass das Einvernehmen zu Unrecht verweigert worden sei, sehe er die Erfolgsaussichten vor Gericht im einstelligen Prozentbereich. Komme es durch die Klage aber zu Verzögerungen beim Bau, könnten auf Fischbachau Schadensersatzforderungen im sechsstelligen Bereich zukommen. Weil auch die Rechtsschutzversicherung in diesem Fall nicht greife, zahle diese Kosten der Steuerzahler – das Risiko wolle er nicht eingehen.

Das Gebäude steht jetzt unter Denkmalschutz - doch es nützt nichts

Fritz Waldhier (CSU) schlug einen Ausweg vor: Er wolle bei einer derart folgenschweren Entscheidung auch den Gemeinderat einbeziehen. Weil das Baurecht aber bereits ab 13. Juni gilt, die nächste Gemeinderat-Sitzung aber erst am 24. Juli stattfindet, könne der Bauausschuss sicherheitshalber Klage erheben, um einen Baustart zu verhindern. Der Gemeinderat könne dann entscheiden, ob er die Klage aufrecht erhalten oder zurückziehen will.

Lechner warnte allerdings, dass die Gemeinde auch für die Verzögerung mit hohen Schadensersatzforderungen rechnen müsse, zum Beispiel wegen Betriebsausfällen von Bauunternehmen. Deswegen bliebe die Klage ein hohes Risiko mit geringen Erfolgsaussichten. Außerdem: „In drei Wochen sind wir auch nicht schlauer.“

Der Bauausschuss entschloss sich deswegen nur gegen die Stimme Heinrich Isenmanns, keine Klage zu erheben. Glücklich war mit dieser Entscheidung in dem Gremium aber niemand. „Man fühlt sich als örtlicher Bauausschuss ein bissl veralbert“, sagte Lechner. „Ich denke, wir wissen besser, was in unsere Landschaft passt, als jemand aus Miesbach oder München.“