Almauftrieb 2023: Wolf und Bär sorgen Bauern - „Mulmiges“ Gefühl nach Bruno-Erlebnissen

Von: Jonas Napiletzki

Bald geht’s los: Landwirt Andreas Schönauer, hier mit Tochter Helene und Enkel Matthias, treibt seine Tiere vom Hof in Hagnberg in Fischbachau im Sommer ins Rotwand-Gebiet. © Max Kalup

Auf seinen Flächen gastierte Bruno vor seinem Abschuss. Auch ein Wolf hat dort schon sein Unwesen getrieben. In die neue Almsaison geht Andreas Schönauer mit einem mulmigen Gefühl.

Landkreis – Fünf Minuten. So lange braucht ein Bär, um von der Großtiefentalalm auf die Rotwand zu klettern. Landwirt Andreas Schönauer hat Bruno nicht selbst beobachtet, doch die Schilderungen seiner Angehörigen aus dem Jahr 2005 reichen ihm: „Ich bin gebrandmarkt“, stellt der 62-Jährige fest. Die weitere Geschichte ist bekannt: Auf mehrere Schafsrisse folgte vor knapp 17 Jahren der Abschuss an der Kümpflalm. Sie gehört unter anderem, wie auch die Großtiefentalalm, dem damals noch 45-jährigen Schönauer. Und damals wie heute treibt der Almbauer seine Tiere aus dem Fischbachauer Ortsteil Hagnberg ins Rotwandgebiet auf.

Im Jahr 2011, erinnert sich Schönauer, „hatten wir einen Wolf oben“. Damals habe er „alles mitgemacht“, was die Behörden ihm auferlegten und sich „nie gewehrt“, betont der Landwirt. Damit später niemand sagen könne, dass Bauern sowieso gegen alles seien. Hütehunde, Zäune, Herdenschutz. Die Vorschläge der Landesämter seien vielseitig gewesen. „Nur passiert ist seitdem nichts.“ Das Rotwandgebiet beschreibt Schönauer als „unschützbar“. Die Schafe nachts einzupferchen habe in einem Versuch mit Behördenvertretern sieben Stunden gedauert. „Die Gespräche waren schnell vom Tisch.“

Auf der Großtiefentalalm: Hier wacht eine Sennerin über die Tiere - eigentlich, um Abstürze von den Felsen zu verhindern. © Privat

Weitere zwölf Jahre später steht Schönauer vor dem gleichen Problem: Die Almsaison 2023 steht in weniger als zwei Wochen an – und Bär und Wolf sind wieder Thema. „Ich hoffe immer, dass der Sommer gut rumgeht“, sagt Schönauer. „Aber heuer ist mir schon ein bisserl mulmig.“ Die Sennerin, die die Tiere vor dem Abstürzen von Felsen bewahren soll, sei weniger um sich selbst, als um die hohe Verantwortung besorgt. „Ich bin so ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich in der Nacht durchgehen würde“, ergänzt der Hagnberger, der mit 62 Jahren und kräftigen Armen weiterhin selbst anpackt.

Sorge um 110 Tiere treibt Sennerin und Landwirt um

Doch nicht nur die insgesamt 50 Schafe und Lämmer, 25 Jungrinder und 15 Kälber sollen den Sommer überleben; auch um die 20 Pensionstiere würde sich der Besitzer sorgen. „Ich habe gehört, dass einige Almen gar nicht mehr bestoßen werden“, sagt Schönauer. „Ein Schaf ist eben eine leichte Beute.“

Das Gebiet unterhalb der Rotwand sei für Schafe nicht schützbar, sagt Landwirt AndreasSchönauer. © privat

Einen Ausweg, der mit Bär und Wolf zusammenpasst, sieht der Almbauer nicht, obwohl die Rotwand auf dem Papier eigentlich eine wolfsfreie Zone sei. Denn: „Es gibt kein typisches Verhalten beim Wolf – und über Zäune von 1,10 Meter springt der einfach drüber.“ Abgesehen davon seien Zäune hässlich. „Stellen Sie sich vor, jeder Bauer würde anfangen, seine Almen einzuzäunen.“ Mit Landschaftsschutz habe das nichts zu tun und Wanderer würden die Drähte einfach durchzwicken, um weiterzukommen. Auch das Birkhuhn, meint der Almbauer, sei bedroht. „Der Wolf mag sicher auch mal Chicken“, scherzt er – wird aber schnell wieder ernst.

Landwirt kündigt „blutige Fotos“ an

Die Ansiedlung der Tiere nach 200 Jahren würde nur Kosten und keinen Nutzen bringen, der Tourismus leide darunter genauso wie die Almwirtschaft. Doch die Behörden mit Blick auf den Englischen Garten hätten das wenig durchdacht und könnten sich das gar nicht so richtig vorstellen, meint Schönauer. Der Familienvater erklärt deshalb, er könne Menschen verstehen, denen die Ansiedlung erst mal egal ist. „Aber die Meinung, dass wir Bär und Wolf wieder brauchen, kann ich nicht akzeptieren.“ Für Laien sei das leicht dahingesagt. „Aber das Rotwandgebiet ist dafür nicht geeignet.“

Sollte es heuer wieder Risse geben, kündigt Schönauer „blutige Fotos“ an. Denn Wolf und Bär, da ist sich der Landwirt sicher, „kommen immer wieder, wenn sie schon einmal da waren.“ nap

