Alte Rettungswache Aurach: Neue Eigentümer verlangen Schadensersatz

Von: Christian Masengarb

Erst seit Anfang dieses Jahres ist die neue Auracher Rettungswache (Foto) im Betrieb. Die früheren Eigentümer der alten Wache hatten beim Verkauf des Hauses aber den Auszug der Ambulanz angeblich für Ende 2018 zugesichert. Die Käufer haben deswegen Klage eingereicht. © Thomas Plettenberg

Die ehemaligen Eigentümer der alten Auracher Rettungswache müssen einen mittleren fünfstelligen Betrag an die neuen Eigentümer zahlen. Letztere hatten auf Schadensersatz geklagt, weil sie im Haus vermeintlich verspätet Ferienwohnungen einrichten konnten. Sie forderten zunächst deutlich mehr.

Aurach – Ein Urteil des Landgerichts München II lässt den Umzug der Rettungswache Aurach in einem neuen Licht erscheinen. Wie das Gericht meldet, müssen die ehemaligen Eigentümer der Wache, ein Ehepaar aus der Gegend, im Zuge des Umzugs einen mittleren fünfstelligen Betrag an die neuen Eigentümer zahlen.

Neuer Eigentümer wollte Eigentumswohnungen einrichten, Sanitäter waren im Weg

Die Hintergründe in Kurzform: Die ehemaligen Eigentümer hatten das Gebäude der alten Rettungswache im Jahr 2018 verkauft. Die neuen Eigentümer hatten den Pachtvertrag der Ambulanz nicht verlängert, weil sie im Haus Eigentumswohnungen einrichten wollten. Eine entsprechende Baugenehmigung liegt vor. Weil der Mietvertrag der Sanitäter aber erst im November 2020 auslief, verzögerte sich der Umbau deutlich.

Für die Zeit von Juli 2019 bis November 2020 hatten die Kläger nun Schadensersatz gefordert: Über 200 000 Euro entgangener Gewinne verlangten sie vom Verkäufer. Laut Gericht hatten die nicht deutschsprachigen Kläger – benannt als Yazkan/Dobiey – behauptet, vom Beklagten über den Auszug der Sanitäter getäuscht worden zu sein. Dieser habe im Kaufvertrag die Räumung der Garage bis Ende August 2018 zugesichert.

Das Gericht trat auf die Bremse. Wegen Corona müssten die Kläger deutlich geringere Gewinne ansetzen. Abgelehnt hat es deren Anliegen aber nicht. Laut Pressemeldung einigten sich die Parteien auf einen Vergleich – eben jenen mittleren fünfstelligen Betrag.

Schwierige Suche nach neuem Standort dauerte Jahre

Eine stolze Summe, die, so scheint es derzeit, am Ende einer Verkettung unglücklicher Umstände steht. Wie berichtet, hatte die Ambulanz Rosenheim über fünf Jahre vor ihrem Auszug mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen. Weil dieser aber im Radius von 500 Metern um das alte Gebäude liegen musste, um die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist für alle Patienten im Einzugsgebiet einhalten zu können, waren die ersten sechs von der Gemeinde vorgeschlagenen Plätze durchgefallen. Auf dem erfolgreichen siebten Standort schräg gegenüber der alten Rettungswache an der B 307 ließ Fischbachau innerhalb von anderthalb Jahren einen modernen Neubau entstehen. Die Bemühungen waren also da.

Trotzdem wäre die neue Rettungswache kaum früher fertigzustellen gewesen. Durch den Mietvertrag der Ambulanz behielt die Gegend während dieser Zeit ihren Rettungsdienst. Das kommt die ehemaligen Eigentümer nun teuer zu stehen.

Die genauen Hintergründe des Verkaufs und der Klausel zum garantierten Auszugsdatum der Ambulanz waren bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen. Als privatrechtliche Vereinbarungen stehen die Chancen gut, dass sie privat bleiben.

Rettungswache vergangene Woche schon einmal vor Gericht

Die Auracher Rettungswache hat bereits in der vergangenen Woche ein Münchner Gericht beschäftigt – das Bayerische Verwaltungsgericht. Die ehemaligen Eigentümer, gegen die nun geklagt wurde (siehe Text oben), hatten selbst gegen das Landratsamt wegen eines angeordneten Zwangsgelds geklagt. Hintergrund war, dass die ehemaligen Eigentümer eine Genehmigung für den Umbau der Rettungswache erhalten, diese aber wegen des verspäteten Auszugs der Ambulanz nicht umgesetzt hatten. Nachdem sie das Haus verkauft hatten, hatte der neue Eigentümer eine neue Baugenehmigung eingeholt und umgesetzt – dem Landratsamt aber nicht angezeigt, der neue Bauherr zu sein, was er eigentlich hätten tun müssen. Die Behörde erfuhr erst in der jetzigen Verhandlung vom Bauherrenwechsel.



Zuvor hatte sie bereits mitbekommen, dass im Haus Umbauten stattfinden. Da sie die alten Eigentümer für die Ansprechpartner hielt, hatte sie diese aufgefordert, Unterlagen zum Umbau einzureichen. Nun redeten beide Seiten – Landratsamt und alte Eigentümer – aneinander vorbei. Das Landratsamt mahnte laut Richterin Cornelia Dürig-Friedel elfmal Unterlagen an. Die alten Eigentümer antworten mehrfach, nicht mehr Eigentümer zu sein; sagten aber nicht, auch nicht mehr Bauherren zu sein. Zwei Bitten um Treffen, in denen sie sich erklären können, seien ihnen außerdem ausgeschlagen worden. Am Ende ordnete das Landratsamt Zwangsgelder an.



„Es ist völlig unnötig, dass wir hier sitzen“, kommentierte Richterin Dürig-Friedel. Einerseits seien die zahlreichen Schreiben des Landratsamts „echter Bürgerservice“ gewesen. Die Kläger hätten zur korrekten Antwort einen Anwalt hinzuziehen können. Andererseits hätte die Behörde auf ihre Bürger eingehen müssen, statt weiter aneinander vorbeizureden. Die Zwangsgelder waren hinfällig, das Verfahren wurde eingestellt. Dessen Kosten tragen die Kläger.