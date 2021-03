Am Wendelstein: Bergwacht rettet zwei Wanderinnen - Heli-Pilot von Laser geblendet

Weil sie im tiefen Schnee nicht mehr weiterkamen, sind zwei Wanderinnen beim Abstieg vom Wendelstein in Not geraten. Ein Hubschrauber rettete sie - allerdings mit Komplikationen.

Fischbachau - Eigentlich genügt ein Blick von Weitem, um zu erkennen, dass am Wendelstein noch tiefster Winter herrscht. Dennoch machten sich zwei Frauen aus Dachau am Sonntag, 28. März, zu einer Wanderung von Birkenstein zum Gipfel auf. Beim Abstieg allerdings verstiegen sie sich so sehr, dass der Hubschrauber ausrücken musste, um sie zu retten.

Wie die Bergwacht Bad Feilnbach berichtet, entschieden sich die Wanderinnen (38 und 41 Jahre alt), auf einer anderen Route abzusteigen. Da jedoch der Sommerweg zur Kesselalm wegen des tiefen Schnees nicht begehbar war, wichen die Frauen zunächst in Richtung Jenbachtal und Bad Feilnbach aus. Ihr Ziel, auf halber Höhe an der Südseite des Breitensteins vorbei zurück nach Birkenstein zu gelangen, zerschlug sich jedoch im unwegsamen Steilgelände auf der Nordflanke des markanten Bergs. Nachdem eine der beiden Frauen mehrere Meter abgerutscht war, verständigten sie gegen 19.30 Uhr die Bergwacht.

Lesen Sie auch: Viele Wintersportunfälle im Spitzinggebiet - Bergwacht im Dauerstress

Glücklicherweise war die Handyortung sehr präzise, sodass die Retter schnell den genauen Standort der Wanderinnen feststellen konnten. Zwei Bodenmannschaften der Feilnbacher Bereitschaft mit insgesamt 20 Kräften machten sich mit Skitourenausrüstung von zwei Seiten auf den Weg. Die Bergwacht Hausham rückte mit ihrem Technikbus an, um die Suche mit einer Drohne samt Wärmebildkamera zu unterstützen. Gegen 21 Uhr flog dann der Polizeihubschrauber Edelweiß 3 zum Einsatzort, um die Wanderinnen mit der Seilwinde aufzunehmen.

Auch interessant: Wanderer verirrt sich an der Rotwand - stundenlange Suchaktion

Dabei kam es jedoch zu unschönen Komplikationen, teilt die Bergwacht mit. Ausgerechnet beim heikelsten Manöver, dem Absetzen der Einsatzkräfte an der Unglücksstelle, das dem Piloten höchste Konzentration abverlangt, wurde dieser von einem starken blauen Laser geblendet. Die Besatzung vermutet, dass die Lichtquelle sogar im Raum Bad Aibling oder Kolbermoor gelegen haben könnte.

Letztlich ging dann aber alles gut und gegen 22 Uhr war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen.

sg