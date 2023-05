Anbindehaltung: Landwirte fürchten um Existenz - „Nur noch zu Erzeugern degradiert“

Von: Jonas Napiletzki

In vielen Punkten einig: Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (stehend v.l.) Katharina Schreyer (CSU-Gemeinderätin), Andreas Schönauer, Gisela Sengl (Grünen-Landtagsabgeordnete) und Sophie Obermüller. Landwirte fürchten um kleine Betriebe Große Erwartungen an die Politik © Jonas Napiletzki

Politiker und Landwirte haben sich bei einer Grünen-Versammlung in Aurach geschlossen gegen ein Aus der Kombihaltung in Bayern positioniert.

Aurach – Politiker und Landwirte haben sich bei einer Grünen-Versammlung in Aurach geschlossen gegen ein Aus der Kombihaltung in Bayern positioniert. Der Konsens für die saisonale Anbindehaltung fand sich in einer Podiumsdiskussion, moderiert von Grünen-Landtagskandidat Gerhard Waas aus Schliersee, auch über Parteigrenzen hinweg. Kontroverse Meinungen gab’s deshalb kaum – wohl aber deutliche Forderungen an Politik und Gesellschaft.

Bereits jetzt sei die Kombihaltung sogar nach Bio-Kriterien anerkannt, sofern der Betrieb maximal 35 Kühe besitzt und diesen im Winter an zwei Tagen pro Woche Auslauf ermöglicht, hatte Grünen-Landtagsabgeordnete Gisela Sengl der Diskussion vorausgeschickt. In einem Impulsvortrag betonte die Biobäuerin aus dem Chiemgau, die ganzjährige Anbindehaltung – in 10 000 von 14 000 bayerischen Betrieben mit Anbindehaltung praktiziert – müsse mit einer Übergangsfrist auslaufen. Die Kombihaltung sei indes eine „ideale Form der Landwirtschaft“.

Nun, da die Anbindehaltung politisch angegangen werde, würden sich die Grünen für einen bayerischen Sonderweg ähnlich der Bio-Verordnung einsetzen, um die Struktur, die Kulturlandschaft und die Ernährung zu sichern. Dafür kündigte Sengl eine Beratungsoffensive an und forderte weitere staatliche Förderungen. Das sei auch deshalb nötig, weil Lebensmittel zu wenig wertgeschätzt würden.

Forderung an Politik: „Negativ-Image“ aufpolieren

Auf der Kritik an fehlender Wertschätzung bauten zahlreiche Redebeiträge der Diskussionsteilnehmer – geladen waren die Landwirte Katharina Schreyer (CSU-Gemeinderätin aus Brunnfeld), Andreas Schönauer aus Hagnberg und Sophie Obermüller (Naturkäserei Kreuth). Letztere befand, Landwirte würden „nur noch zu Erzeugern degradiert – das macht nicht zufrieden“. Weiter empfahl Obermüller, Probleme globaler zu betrachten. Schließlich finde der Haupt-CO2-Ausstoß andernorts statt. „Welches Land ist so dumm und schafft die eigene Landwirtschaft kategorisch ab?“, wollte die Kreutherin wissen und erklärte, sie sehe die Ernährungssouveränität gefährdet. Auch witterte sie „Neid aus der Stadt“ und wetterte gegen „die Medien“, die eine „bewusste Stimmungsmache“ gegen Landwirte betreiben würden. Nichtsdestotrotz wünschte sich Obermüller, „Positives weiterzutragen“ – ein frommer Wunsch, dem auch die anderen Diskussionsteilnehmer nur in Teilen nachkamen. Zu groß war offenbar der Ärger über die „Entfremdung zwischen Landwirten und Verbrauchern“, wie Sengl das Problem zusammenfasste.

So forderte Schreyer, das Negativ-Image der Landwirtschaft müsse mittels Aufklärung durch die Politik abgebaut werden. Rinder, Schafe und Ziegen seien die einzige Möglichkeit, Grünland in Nahrungsmittel zu verwandeln. Schönauer kritisierte, bereits in Schulbüchern werde Fleisch als schlecht dargestellt. „Es ist schade, wenn die Kinder von Landwirtschaft nichts mehr verstehen.“

Auch für Nitratprobleme, sagte Sengl, könne die Grünlandregion nichts. Sie verwies stattdessen auf Regionen in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, in denen „auf 4500 Einwohner 65 000 Schweine“ kämen. Obermüller lobte vor diesem Hintergrund Ideen zur Besserung, etwa durch die Ernennung einer Landwirtschaftsregion im Alpenraum. „Früher haben Landwirte demonstriert, heute sind sie frustriert“, stellte die Biobäuerin fest.

Kombihaltung „unbedingt beibehalten“

Die Kombihaltung, sagte Obermüller, sollte „unbedingt beibehalten“ werden, da sich das Land ohne diese Betriebe komplett verändern würde. Auch Schönauer warnte vor dem Aus kleiner Betriebe, da die Investitionssumme für den Bau eines Laufstalls für viele eine zu große Belastung wäre. Zudem sei die Anbindehaltung gerade für rangniedere Viecher schöner als ein Laufstall, ergänzte Schreyer. „Sie entwickeln nebeneinander richtige Freundschaften.“

Abschließend wollte Waas von den Diskussionsteilnehmern wissen, was sie sich nun von der Politik erwarten. „Nicht nur Lippenbekenntnisse“ forderte daraufhin Schreyer – gestützt von Schönauer, der vor „Schaumschlägern“ in der Politik warnte. Er hoffe darauf, irgendwann sagen zu können: „Respekt, ihr habt ja doch etwas gemacht.“ Obermüller warb indes dafür, zusammenzuhalten. Die Landwirte sollten das erhalten, was über Jahrhunderte geschaffen wurde. Sengl versuchte sich abschließend daran, die Kritik an der Politik einzufangen: „Wählt’s die Richtigen.“

