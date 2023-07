Auf dem Weg zum Elbacher Fest: Schwerer Auffahrunfall mit vier Verletzten

Vier Menschen wurden bei einem Auffahrunfall auf der Leitzachtalstraße in Fischbachau verletzt (Symbolbild).

Vier Verletzte forderte am Freitagabend (21. Juli) ein Auffahrunfall in Fischbachau. Ein 55-Jähriger aus Bad Tölz wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Elbach - Es sollte ein fröhlicher Ausflug werden. Vier junge Burschen aus dem Bereich Kufstein befuhren am Freitag (21. Juli) kurz nach 18 Uhr mit ihrem Skoda die Leitzachtalstraße in Fischbachau in Richtung Hundham. Sie wollten das Fest „Elbach feiert“ besuchen. Laut Polizeibericht bremsten sie daher auf der Hauptstraße ab, um nach links zum Festgelände abzubiegen.

Ein 55-jähriger Tölzer, der mit seinem Audi hinter den jungen Männern fuhr, bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte auf den Skoda. Unmittelbar nach diesem Zusammenstoß fuhr eiin 59-jähriger Fischbachauer mit seinem Opel in die Unfallstelle. Der Aufprall des Opels war derart heftig, dass sich die Fahrzeuge ineinander verkeilten.

Wie die Polizei berichtet, blieben die jungen Männer aus Kufstein unverletzt. Der Beifahrer im Audi, ein 23-jähriger Mann aus Bad Tölz, wurde leicht verletzt. Der 55-jährige Fahrer selbst wurde hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geschnitten werden. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Hubschrauber ins Krankenhaus Murnau geflogen. Der Fischbachauer und seine 57-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Agatharied.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Staatsstraße in Fischbachau war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehren Hundham, Fischbachau, Elbach und Wörnsmühl waren mit mehr als 20 Einsatzkräften vor Ort.

