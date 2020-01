Mit Suzuki die „Auracher Straße“ umgefahren

„Die Straße zu befahren“ nahm am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr ein 39-jähriger Fischbachauer mit seinem Suzuki zu wörtlich.

Er befuhr die B 307 von Schliersee kommend in Richtung Bayrischzell und wollte an der Einmündung in Aurach nach links in Richtung Fischbachau fahren.

Wie die Polizei Miesbach berichtet, verlor er auf schneeglatter Fahrbahn im Bereich der Einmündung die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte beim Links-Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn. Erst das Schild mit dem Straßennamen „Auracher Straße“, auf dem er schließlich stehen blieb, hielt seine Rutschpartie in der Böschung auf.

Am Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 EUR. Die „Auracher Straße“ muss wieder aufgestellt werden.

Den Suzuki-Fahrer, der längere Zeit auf den Abschleppdienst warten musste, erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

ddy

Rubriklistenbild: © dpa / Karl-Josef Hildenbrand